Paul Seixas devastante: frantumato il record di scalata di Pogacar sul Civiglio!

Paul Seixas si è reso protagonista di una prestazione semplicemente maiuscola, attaccando quando mancavano 18 chilometri al traguardo di Como e andando via in solitaria, riuscendo così a vincere il Giro di Lombardia 2026. Il fuoriclasse francese è diventato il più giovane ciclista della storia a imporsi nella ribattezzata Classica delle Foglie Morte: a 20 anni e 16 giorni ha ritoccato di cinque mesi il primato che Giovanni Gerbi deteneva dal 1905, quando andò in scena la prima edizione di questa manifestazione.

L’alfiere della Decathlon CMA CGM Team ha operato la rasoiata risolutiva nel cuore della salita di Civiglio, dove ha staccato uno dopo l’altro il grande favorito Remco Evenepoel e l’ambizioso Giulio Ciccone. Paul Seixas ha completato l’ascesa con l’eccezionale tempo di 11’59” (cronometraggio da ratificare): ha completato i 4,1 km al 9,8% di pendenza media (ma gli ultimi 3 chilometri costantemente in doppia cifra, con punte superiori all’11%) in meno di dodici minuti!

Si tratta del record di percorrenza del Civiglio nell’ambito del Giro di Lombardia. Oggi il transalpino ha ritoccato di addirittura 30 secondi il primato timbrato quattro anni fa dal fenomeno assoluto Tadej Pogacar, a cui Seixas succede nell’albo d’oro. Nei prossimi anni si preannunciano grandi sfide tra lo sloveno e il nome sempre più emergente, quest’anno già capace di imporsi alla Freccia Vallone e di chiudere la Liegi-Bastogne-Liegi al secondo posto.