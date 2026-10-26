Paul Seixas criptico sul futuro: “Non ho ancora preso una decisione, ho passato la carriera ad inseguire contratti”

Paul Seixas è stato indubbiamente uno dei protagonisti del finale di stagione. Nonostante la prestazione sotto tono ai Mondiali, il talento francese ha dimostrato tutte le sue qualità trionfando al Lombardia e mettendo in bacheca la prima Classica Monumento di una carriera che si preannuncia brillante. I risultati del classe 2006 hanno suscitato un grande interesse e tante squadre vogliono garantirsi le sue prestazioni in futuro.

Già nel corso del 2026 ci sono state molte indiscrezioni sull’interesse del UAE Team Emiratex XRG per il francese ma Seixas per ora resta alla Decathlon CMA CGM, a cui lo lega un contratto che però sta per scadere (fine 2027). Il transalpino, quarto al Tour, è quindi atteso in futuro da una scelta mentre i maggiori team sembrano già combattere per strapparlo alla concorrenza.

Paul Seixas, intervistato da RMC sport, non si è detto preoccupato per il suo futuro: “Per il momento non ho preso una decisione. Per ora, ho passato tutta la mia carriera a inseguire contratti. Mi hanno sempre detto: ‘Non appena fai una buona performance, devi firmare un nuovo contratto’. Quando ho firmato questo contratto due anni fa, mi sono promesso di non mettermi fretta per firmare il successivo perché mi scoccia parecchio. Mi sto prendendo il mio tempo”.

Il francese, nonostante l’età, continua a dimostrare una certa maturità anche al di fuori delle competizioni: “Al momento sono in vacanza, quindi non ci sto pensando troppo. Anche se dovrò prendere una decisione presto, per il momento non è ancora stata presa. Non so quando farò la mia scelta. Penso che sarà un momento in cui avrò la sensazione su quale sia la scelta giusta”.