Paul: “Devi avere un piano per battere Medvedev”

Tommy Paul, grazie al successo ottenuto contro il belga Zizou Bergs, ha conquistato il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Shanghai. Nel prossimo turno l’americano affronterà il russo Daniil Medvedev. Il giocatore statunitense ha analizzato il suo momento in conferenza stampa.

Le valutazioni sull’importante vittoria ottenuta contro Zizou Bergs negli ottavi: “Mi ha sorpreso il suo livello, ha giocato molto bene. Mi ha costretto a chiudere la partita, che è esattamente quello che dovevo fare in quella situazione”.

Sull’importanza della scelta di ridimensionare la pressione per fare la differenza nei momenti decisivi: “Quando riesci a convincerti che non è poi così grave, la pressione non è così forte”.

L’attesa per l’importante match dei quarti di finale contro Daniil Medvedev, giocatore con cui ha perso i tre precedenti sul cemento: “È un giocatore contro il quale devi arrivare con un piano di gioco, e deve essere un buon piano, perché non sbaglierà molte palle e ti costringe a conquistarti ogni punto”.