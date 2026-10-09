Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Danzica, Cachova-Morozov in top 4

La danza italiana continua a farsi notare agli occhi del mondo. In occasione della rhythm dance valida per l’ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura, in scena questo fine settimana in quel di Danzica (Polonia) due coppie azzurre si sono piazzate nelle prime quattro posizioni, ritoccando in entrambi i casi il proprio primato personale.

Sono saliti violentemente di colpi in tal senso Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue che, dopo il primo appuntamento di “rodaggio” disputato in Georgia, hanno chiuso il segmento più breve al secondo posto confezionando una prova da 62.36 (35.36, 26.80), scrollandosi di dosso il problema avuto in precedenza con i livelli, ottenendo il massimo nel set di twizzles, assegnato di livello 4), così come nel primo pattern di Westiminster Waltz (livello 1 per la seconda sezione) e nel sollevamento stazionario. Di livello 3 invece la preziosa sequenza di passi sulla midline, elemento che insieme ad un’ottima resa sulle components ha permesso agli allievi di Barbara Fusar Poli di scavalcare quota 60, cedendo il passo solo agli statunitensi Hana Maria Aboian-Danill Veselukhin, avanti con 68.93 (37.95, 30.98) ponendosi così al comando con ampio margine.

Non può passare inosservato quanto fatto dal binomio tricolore di nuova formazione composto da Melissa Cachova-Ivan Morozov, quarti con 59.02 (33.52, 25.67) migliorando sensibilmente quanto fatto nella tappa precedente, in cui erano arrivati alcuni problemi sui set di twizzles, in questo contesto realizzati senza patemi e chiamati di livello 4. In vista della danza libera non è difficile ipotizzare un attacco al podio, considerata la distanza risicatissima con i terzi della classe, i francesi Lea Hienne-Louis Varescon, i quali hanno guadagnato 59.40 (32.23, 27.17).

Nelle coppie d’artistico significativo trionfo per gli spagnoli Anita Mapelli-Noah Quesada Grau, bravissimi a confermare il primato del corto confezionando un libero viziato da una sla sbavatura nella sequenza con due doppi axel, stampando 105.15 (51.47, 53.68) per 166.81 arginando i georgiani Zlata Kmalova-Danil Panov, secondi con 102.90 (51.96, 50.94) per 163.95 ed i cinesi Rui Guo-Yiwen Zhang, terzi con 94.09 (47.57, 46.52) per 151.91.Da menzionare inoltre il risultato delle due coppie azzurre: Polina Polman-Gabriel Renoldi si sono attestati infatti al quinto posto con 86.38 (42.73, 43.65) per 136.55 passando davanti a Irina Napolitano-Edoardo Comi, scivolati in sesta casella con 79.45 (32.35, 47.10) per 133.33 a causa di un libero contrassegnato da diverse imprecisioni.

Nella gara femminile a spuntarla al fotofinish è stata invece la giapponese Sumika Kanazawa che, al fotofinish, ha vinto il confronto diretto con la canadese Lia Cho sorpassandola con lo score di 127.13 (67.75, 59.38) per 196.37 contro i 126.34 (67.79, 58.55) per 195.79 della nordamericana. Stabile invece al terzo la svizzera Elisabeth Dibbern, la quale ha guadagnato 121.46 (65.66, 55.80) per 189.11. Da segnalare poi la ventiduesima moneta di Zoe Mosca Barberis con 84.62 (40.93, 43.69) per 131.06

CLASSIFICA JUNIOR RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Hana Maria Aboian / Daniil Veselukhin (Stati Uniti) – 68.93 punti (RD: 1) Arianna Soldati / Nicholas Tagliabue (Italia) – 62.36 punti (RD: 2) Lea Hienne / Louis Varescon (Francia) – 59.40 punti (RD: 3) Melissa Cachova / Ivan Morozov (Italia) – 59.02 punti (RD: 4) Chaima Ben Khelifa / Julien Levesque (Canada) – 58.80 punti (RD: 5) Laurence Briere / Earl Jesse Celestino (Canada) – 56.44 punti (RD: 6) Liliia Litenko / Aleksandr Ryzhenkov (Israele) – 55.48 punti (RD: 7) Alexia Kruk / Jan Eisenhaber (Germania) – 51.88 punti (RD: 8) Leonie Woodtli / Timon David Suhner (Svizzera) – 51.17 punti (RD: 9) Anaelle Kouévi / Yann Homawoo (Stati Uniti) – 50.77 punti (RD: 10) Angelina Cucherat / Leopold Dacquin (Francia) – 49.64 punti (RD: 11) Mimi Marler Davies / Joseph Black (Gran Bretagna) – 49.57 punti (RD: 12) Xin Yue Kang / Shi Bo Hao (Cina) – 49.30 punti (RD: 13) Laura Balcerska / David Diadchenko (Polonia) – 47.43 punti (RD: 14) Kristyna Stanclova / Karel Kostron (Repubblica Ceca) – 45.23 punti (RD: 15) Claudia Amaro Letestu / Marco Amaro Letestu (Portogallo) – 43.85 punti (RD: 16) Yeva Alekhnovich / Stanislaw Borysewicz (Polonia) – 42.47 punti (RD: 17) Mihana Nakajima / Isak Bengt-Eric Grans (Svezia) – 40.69 punti (RD: 18) Lucia Stefanovova / Jacopo Boeris (Slovacchia) – 36.48 punti (RD: 19) Lumia Sassi / Aarne Savola (Finlandia) – 31.16 punti (RD: 20)

CLASSIFICA JUNIOR FREE PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Anita Mapelli / Noah Quesada Grau (Spagna) – 166.81 punti (SP: 1, FS: 1) Zlata Kamalova / Danil Panov (Georgia) – 163.95 punti (SP: 2, FS: 2) Rui Guo / Yiwen Zhang (Cina) – 151.91 punti (SP: 3, FS: 3) Reagan Moss / Jakub Galbavy (Stati Uniti) – 141.06 punti (SP: 7, FS: 4) Polina Polman / Gabriel Renoldi (Italia) – 136.55 punti (SP: 5, FS: 5) Irina Napolitano / Edoardo Comi (Italia) – 133.33 punti (SP: 4, FS: 8) Ze Yu Song / Guang Ye Zhao (Cina) – 132.97 punti (SP: 10, FS: 6) Miroslava Oreshkin / Vladimir Furman (Canada) – 131.66 punti (SP: 8, FS: 7) Kaydee Kallay / Etienne Lacasse (Canada) – 127.78 punti (SP: 6, FS: 9) Leontina Horcickova / Jindrich Klement (Repubblica Ceca) – 122.80 punti (SP: 11, FS: 10) Romane Telemaque / Lucas Coulon (Francia) – 121.00 punti (SP: 9, FS: 12) Olivia Jung / Carter Griffin (Stati Uniti) – 118.67 punti (SP: 13, FS: 11) Alia Tang / William Bocskay (Canada) – 114.03 punti (SP: 12, FS: 13) Teryn Kim / Lazuli Lune (Stati Uniti) – 105.82 punti (SP: 14, FS: 14)

CLASSIFICA JUNIOR SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE