Pattinaggio di figura: Italia da favola al Grand Prix Junior di Danzica! Successo per Soldati-Tagliabue, terzi Cachova-Morozov

Un’Italia da sogno chiude il circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 con due piazzamenti sul podio nella danza sul ghiaccio. Proprio così: in occasione dell’ultima tappa, quella di Danzica, Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue sono saliti sul gradino più alto mentre Melissa Cachova-Ivan Morozov si sono attestati al terzo posto. Sale quindi a cinque il numero complessivo di top 3 raggiunti in questa competizione itinerante, con Zoe Bianchi-Daniel Basile che hanno staccato aritmeticamente il pass per le Finali previste in Cina a dicembre.

Un risultato oltremodo esaltante, maturato dopo un segmento più lungo dai contorni poco pronosticabili. I nostri ragazzi si sono aggiudicati la vittoria grazie al buon vantaggio ottenuto nella rhythm dance e approfittando del clamoroso passaggio a vuoto degli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin, primi ieri ed oggi secondi a causa della sesta free del lotto viziata da una caduta nel curve lift, defaillance che ha inchiodato il loro punteggio a 84.10 (43.08, 43.02) per 153.02, poco meno di un punto rispetto proprio ad Arianna e Nicholas che, con il terzo libero, hanno raccolto 91.86 (49.38, 42.48) per 154.22 proponendo un programma che ha tutte le potenzialità di poter salire ancora di colpi.

Il miglior free è stato proprio di Cachova-Morozov che, con 92.08 (50.22, 41.86) per 151.10, superando in questo modo i francesi Lea Hienne-Louis Varescon, alla fine quinti con 86.46 (44.46, 42.00) per 145.86 e traditi da un’esecuzione non impeccabile del set di twizzles, chiamati di livello 1-2 e con un GOE basso. Andate in archivio tutte le tappe, Zoe Bianch-Daniel Basile, forti del doppio secondo posto guadagnato tra Xi’An e Bangkok, hanno acquisito la certezza di volare all’ultimo atto in quel di Chongqing.

La gara maschile è stata vinta invece dal belga Denis Krouglov, il quale ha ricevuto una valutazione di 145.55 (74.42, 73.13) per 228.64 arginando il lettone Janis Znotis, secondo con 130.41 (64.64, 66.97). Terzo invece l’ucraino Yehor Kurtsve con 127.45 (66.17, 61.28) per 198.84. Posizione numero ventiquattro infine per Federico Berruto con 81.80 (35.55,46.25) per 124.12.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

Arianna Soldati / Nicholas Tagliabue (Italia) – 154.22 Hana Maria Aboian / Daniil Veselukhin (USA) – 153.03 Melissa Cachova / Ivan Morozov (Italia) – 151.10 Chaima Ben Khelifa / Julien Levesque (Canada) – 150.81 Lea Hienne / Louis Varescon (Francia) – 145.86 Liliia Litenko / Aleksandr Ryzhenkov (Israele) – 142.27 Laurence Briere / Earl Jesse Celestino (Canada) – 136.88 Anaelle Kouévi / Yann Homawoo (USA) – 131.98 Leonie Woodtli / Timon David Suhner (Svizzera) – 129.10 Alexia Kruk / Jan Eisenhaber (Germania) – 128.97 Angelina Cucherat / Leopold Dacquin (Francia) – 126.26 Mimi Marler Davies / Joseph Black (Gran Bretagna) – 125.80 Kristyna Stanclova / Karel Kostron (Cechia) – 123.42 Xin Yue Kang / Shi Bo Hao (Cina) – 122.44 Laura Balcerska / David Diadchenko (Polonia) – 119.77 Lucia Stefanovova / Jacopo Boeris (Slovacchia) – 111.32 Claudia Amaro Letestu / Marco Amaro Letestu (Portogallo) – 108.95 Yeva Alekhnovich / Stanislaw Borysewicz (Polonia) – 106.20 Mihana Nakajima / Isak Bengt-Eric Grans (Svezia) – 102.24 Lumia Sassi / Aarne Savola (Finlandia) – 78.60

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE