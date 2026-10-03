Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Hiro Kaewtathip trionfa al Grand Prix Junior di Lubiana, buon esordio per Cachova-Morozov nella rhythm dance
Alla fine la spunta Hiro Kaewtathip. Il thailandese si è infatti imposto al termine della gara individuale maschile valida per la sesta nonché penultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura, in scena questo fine settimana a Lubiana, in Slovenia.
L’asiatico, terzo a seguito del corto, si è rivelato il migliore nel gestire la tensione dettata dalla classifica cortissima, realizzando il miglior free del lotto valutato 150.06 (75.60, 74.46), punteggio che gli ha permesso di totalizzare 233.73 grazie ad una performance incentrata sull’esecuzione di sette tripli, tra cui due axel.
Si è dovuto accontentare della piazza d’onore invece il sudcoreano Jaekeun Lee, il quale ha perso la leadership stampando 143.62 (71.96 72.66) per 228.75 a causa di una caduta nel triplo salchow posto in catena con il triplo loop. Terzo invece il nipponico Taiga Nishino con 142.99 (72.66 71.33) per 227.28. Ventiduesimo inoltre Edoardo Luigi Profaizer con 69.81 (25.66 46.15) per 119.40.
Nella rhythm dance solida performance per i tedeschi Darya Grimm-Grigori Rodin, leader con margine grazie al punteggio di 67.02 (37.33, 29.66) arginando senza patema i francesi Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, secondi con lo score di 64.84 (35.40, 29.44), appena undici centesimi più degli statunitensi Aneta Vaclavikova-William Lissauer, terzi con 64.73 (36.47, 28.26). Una sbavatura del cavaliere tra il primo ed il secondo set di twizzles ha invece leggermente frenato l’ottimo debutto degli azzurri Melissa Cachova-Ivan Morozov, comunque settimi con 52.80 (27.20, 25.60), un punteggio che è solamente il benchmark di una stagione che potrebbe regalare svariate soddisfazioni.
CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO
CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE
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Hiro KAEWTATHIP — THA — 233.73
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Jaekeun LEE — KOR — 228.75
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Taiga NISHINO — JPN — 227.28
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Nikita SHEIKO — ISR — 217.05
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Gion SCHMID — SUI — 191.89
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Ilya NESTEROV — EST — 191.14
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Jiarui LI — HKG — 190.41
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Kirk HAUGETO — USA — 184.45
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Oscar OLIVER — POL — 180.76
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Donghan YU — KOR — 174.35
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Anton ERKAMA — FIN — 172.39
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Vaclav VASQUEZ — USA — 171.09
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Ming Han XU — CHN — 169.20
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Alek TANKOVIC — BIH — 161.87
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Albin SAMUELSSON — SWE — 152.86
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Mohammed AAMARA — BEL — 140.57
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Wei Te JUAN — TPE — 139.69
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Dominik DRNZIK — SVK — 136.24
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Razvan CIONAC — ROU — 127.28
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Lucaz Filipe TRINDADE CANDRIA — BRA — 125.27
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Igor Gyula KIND — HUN — 124.85
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Edoardo Luigi PROFAIZER — ITA — 119.40
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Fedir BABENKO — UKR — 39.93 (WD)