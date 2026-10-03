Pattinaggio artistico, Hana Bath trionfa al Grand Prix Junior di Lubiana, Cachova-Morozov ottimi quinti

Un’altra, importante, top 5 per una giovane coppia di danza azzurra italiana. Proprio così: dopo la settima moneta guadagnata nella rhythm dance Melissa Cachova-Ivan Morozov hanno strappato la quinta posizione in occasione della sesta nonché penultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura conclusa quest’oggi in quel di Lubiana, in Slovenia.

I nostri ragazzi, ieri penalizzati da un errore nel set di twizzles, nella giornata odierna sono stati artefici di una free dance priva di sbavature di rilievo, fatta eccezione proprio per i twizzles, leggermente imprecisi. In virtù di quanto fatto il binomio tricolore ha raccolto 88.07 (48.19, 39.88) per 140.87. A vincere nettamente sono stati invece i tedeschi Darya Grimm-Grigorii Rodin, vincitori anche nel segmento più lungo con il punteggio di 102.38 (54.88, 47.05) per 169.40.

A debita distanza si sono accomodati al posto d’onore i francesi Ambre Perrirer Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, abili a stampare 99.16 (53.78, 45.38) per 164.00 precedendo così gli statunitensi Aneta Vaclavikova-William Lissauer, terzi con 94.32 (50.68, 43.64) per 159.05.

In campo femminile ha invece ripristinato le gerarchie l’australiana Hana Bath, seconda nello short e trionfatrice con il punteggio di 131.11 (72.18, 58.93) per 198.86 ruotando un triplo axel in catena con il triplo toeloop oltre che altri cinque tripli (il secondo axel è stato girato solo semplice) e arginando tranquillamente la cinese Yuxuan Liu 117.94 (63.83, 55.11) per 188.04, al secondo posto davanti alla svizzera Leandra Tzimpoukakis, sul gradino più basso del podio con 119.97 (67.27, 53.70) per 176.19. Un infortunio patito dopo lo short non ha invece consentito all’italiana Beatrice Soldati di proseguire la gara. L’ultima tappa di qualificazione ai svolgerà la prossima settimana a Danzica.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

Darya Grimm / Grigorii Rodin (GER) – 169.40 Ambre Perrier Gianesini / Samuel Blanc Klaperman (FRA) – 164.00 Aneta Vaclavikova / William Lissauer (USA) – 159.05 Sofiia Beznosikova / Max Leleu (AZE) – 149.01 Melissa Cachova / Ivan Morozov (ITA) – 140.87 Louise Cohas-Bogey / Daniil Grishin (FRA) – 137.46 Charlie Anderson / Cayden Dawson (CAN) – 135.56 Grace Fischer / Luke Fischer (USA) – 133.49 Annabelle Theroux / Rafael Gossard (CAN) – 129.49 Iris Lahti / Oskari Liedenpohja (FIN) – 128.31 Lara Sundberg / Hector Gonzalez Elvira (ESP) – 122.44 Maite van Mulders / Tudor Dominic Andrei (ROU) – 117.64 Diane Gallix / Elod Egyed-Zsigmond (HUN) – 111.03 Yeva Alekhnovich / Stanislaw Borysewicz (POL) – 103.03 Yixuan Wang / Shiqi Guan (CHN) – 102.14 Barbora Klesalova / Matej Klesal (CZE) – 91.91 Mihana Nakajima / Isak Bengt-Eric Grans (SWE) – 91.42

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE