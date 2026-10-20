Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Grand Prix de France 2026: programma, orari, tv, streaming
Ci siamo. Tra pochi giorni si alzerà il sipario in quel di Angers, teatro questo fine settimana del Grand Prix De France 2026, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico nonché primo appuntamento di prima fascia del nuovo quadriennio. Sarà un evento particolarmente atteso da tutto il movimento, complice la partecipazione di tanti protagonisti di qualità, tra cui si contano anche alcuni russi, ritornati in modalità neautrale.
In campo maschile i riflettori saranno puntati sul padrone di casa Adam Siao Him Fa, chiamato a riscattare una pre-season affrontata con alcuni patemi di troppo. In lizza anche il Campione Olimpico Mikhail Shaidorov e l’estone Aleksandr Selevko, mentre in casa Italia si conta l’esordio di Nikolaj Memola.
Tra le donne spicca la nostra Lara Naki Gutmannn, pronta a giocarsi le sue chance in una gara competitiva, in cui si ritroverà a battagliare con avversarie dal pari livello, vedi la georgiana Anastasiia Gubanova e la belga Nina Pinzarrone. Lo spauracchio più grande arriva dal Giappone con la medaglia di bronzo olimpica Ami Nakai, seguita da Rion Sumiyoshi e Yuna Aoki. In lizza anche la seconda azzurra in gara, Sarina Joos, al debutto nel Grand Prix Senior.
Nelle coppie a recitare il ruolo di favoriti assoluti saranno i russi Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii, finalmente nuovamente nella scena che conta dopo quattro anni lontani dalle gare internazionali. Da valutare in tal senso la risposta dei georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, argento a Milano Cortina 2026, e la potenziale crescita dei cinesi Jiaaxuan Zhang-Yihang Huang.
Nella danza infine si prevede grande spettacolo con i Campioni Olimpici in carica Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, alle prese con una prova senza alcun rivale di livello. A lottare per il podio ci saranno dunque i georgiani Diana Davis-Gleb Smolkin e Christina Carreira-Anthony Ponomarenko.
Il Grand Prix de France sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione) ed in streaming su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+), oltre che sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2. Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.
PROGRAMMA GRAND PRIX DE FRANCE 2026
Venerdì 23 ottobre
18:00-19:30 Rhythm dance danza sul ghiaccio
19:50-21:20 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann, Sarina Joos)
Sabato 24 ottobre
12:30-14:00 Short program individuale maschile (in gara Nikolaj Memola)
14:20-15.52 Rhythm dance danza sul ghiaccio
18:00-19:06 Short program coppie d’artistico
19:30-21:18 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann, Sarina Joos)
Domenica 25 ottobre
11:30-12:46 Free program coppie d’artistico
13:10-14:58 Free program individuale maschile (in gara Nikolaj Memola)
GRAND PRIX DE FRANCE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: possibili collegamenti su Rai Sport
Diretta streaming: integrale Discovery Plus, HBO Max. Possibili collegamenti su RaiPlay e sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche su DAZN.