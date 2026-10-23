Grand Prix De France, Fournier Beaudry-Cizeron avanti in scioltezza nella rhythm dance

Lavori in corso. Non c’è altro modo per descrivere il debutto dei Campioni Olimpici in carica Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron che, rispettando i favori del pronostico, si sono imposti in occasione della rhythm dance valida per il Grand Prix De France, appuntamento inaugurale del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in scena questa settimana sul ghiaccio di Angers. Prestazione contratta quella dei padroni di casa, artefici di un programma destinato a crescere sensibilmente nelle prossime uscite.

I transalpini si sono cimentati in una selezione assai complessa di musiche tratte dalla discografia di Rosalia, cercando di far convivere il flamenco con il ritmo imposto dal regolamento per questa stagione, ossia il Valzer. Il risultato si è rivelato una performance certamente ambiziosa, ma che ancora deve smussare i propri angoli.

Perdendo qualcosa in termini di punti nel set di twizzles, dove è arrivata una sbavatura evidente da parte della dama (livello 1 per lei), i fenomeni hanno raccolto un punteggio lontano dai propri standard, ossia 82.56 (45.85, 47.31) conservando comunque una distanza considerevole sui georgiani Diana Davis-Gleb Smolkin, secondi con 77.90 (42.90, 35.00) precedendo di un nulla gli statunitensi Christina Carreira-Anthony Ponomarenko, terzi con 77.83 (43.86, 33.97) lasciando qualcosa sul piatto nelle componenti del programma al netto di una performance che, perlomeno, è stata fedele al tema indicato.

Ricordiamo che in questo segmento di gara non era presente alcun binomio della Nazionale Italiana, al contrario di quello che succederà tra poco con lo short program individuale femminile, gara che sarà arricchita dalla presenza di Lara Naki Gutmann e Sarina Joos.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO