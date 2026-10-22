Pattinaggio artistico, al via il Grand Prix De France: esordio stagionale per Forunier Beuadry-Cizeron, ritorno eccellente nelle coppie

Tanti protagonisti e ritorni eccellenti. Tra poco più di 24 ore si alzerà il sipario in quel di Angers, località transalpina che sarà teatro del Grand Prix De France 2026, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico, evento di prima fascia inaugurale del nuovo quadriennio olimpico.

In terra francese si alterneranno infatti diversi profili che abbiamo già imparato a conoscere nel corso del tempo, foraggiati da un ritorno sulla scena di una delle coppie d’artistico più influenti degli ultimi anni. La gara maschile sarà contraddistinta dalla partecipazione del padrone di casa Adam Siao Him Fa, il quale dovrà riscattare una pre-season affrontata con alcune difficoltà. Fari puntati anche sul Campione Olimpico Mikhail Shaidorov e l’estone Aleksandr Selevko, mentre lato Italia assisteremo all’esordio di Nikolaj Memola.

In campo femminile potrà splendere la nostra Lara Naki Gutmannn, reduce dall’ottimo Lombardia Trophy e intenzionata a giocarsi le proprie carte scontrandosi con la georgiana Anastasiia Gubanova e la belga Nina Pinzarrone. Occhio come sempre al Giappone, complice la medaglia di bronzo olimpica Ami Nakai, seguita da Rion Sumiyoshi e Yuna Aoki. In lizza anche la seconda azzurra in gara, Sarina Joos, al debutto nel circuito.

Nelle coppie ecco il ritorno di lusso dei russi Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii, nuovamente nella scena che conta dopo quattro anni lontani dalle gare internazionali. Interessante lo scontro in tal senso con i georgiani medagliati olimpici Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, argento a Milano Cortina 2026, ed i cines Jiaaxuan Zhang-Yihang Huang.

Nella danza sarà probabilmente normale amministrazione per i Campioni Olimpici in carica Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, alle prese con una gara senza rivali di livello. A battagliare per il podio ci saranno dunque i georgiani Diana Davis-Gleb Smolkin e Christina Carreira-Anthony Ponomarenko.