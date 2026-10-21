Pattinaggio artistico: al Grand Prix De France comincia la stagione della riconferma di Gutmann. Test per Joos

Dopo una stagione olimpica semplicemente eccezionale da adesso in avanti per Lara Naki Gutmann sarà il momento della riconferma. L’obiettivo della trentina è infatti quello non solo di attestarsi ai livelli già visti pochi mesi fa, ma anche quello di alzare ulteriormente l’asticella, consapevole di ritrovarsi al cospetto di una concorrenza ancora più competitiva. Un’ambizione grande, che inizierà a concretizzarsi a partire da questo fine settimana con il Grand Prix De France, primo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico in scena sul ghiaccio di Angers.

Sarà una prima volta assoluta per l’azzurra in terra transalpina, ovviamente per quanto riguarda un evento della competizione itinerante. I presupposti per fare bene ci sono tutti: l’allieva di Gabriele Minchio è infatti reduce dalla terza piazza ottenuta al Lombardia Trophy, in cui è riuscita a spingersi nuovamente sopra l’importante soglia di 70 punti nello short (70.60), tenendo egregiamente botta nel libero (132.14) volando così per la quarta volta in carriera al di là dei 200 punti, fermandosi a 202.74.

Si tratta di numeri non banali, e soprattutto molto importanti. L’auspicio resta quello di commettere meno errori possibili dal punto di vista tecnico per poter fare perno sulla grande capacità di rendimento nelle components, arma vincente per giocarsela ad armi pari con la concorrenza. Saranno della partita infatti atlete di pari livello come la georgiana Anastasiia Gubanova e la belga Nina Pinzarrone. Decisamente più ostica invece la compagine giapponese, capitanata dalla medaglia di bronzo olimpica Ami Nakai seguita da Rion Sumiyoshi e da Yuna Aoki. Occhio infine alle sudcoreana Yuseong Kim.

Importante citare inoltre la presenza della seconda italiana in gara, Sarina Joos, al debutto assoluto nel Grand Prix e fresca della buona performance offerta al Tayside Trohpy, in cui si è accomodata al quarto posto ben performando soprattutto nello short, in cui ha stampato 65.29. La giovane azzurra potrà concedersi il lusso di svolgere una prova in totale leggerezza per accumulare esperienza. Un vantaggio da non sottovalutare.