Pattinaggio artistico a rotelle, trionfo Italia ai Mondiali! Oro per Sasso-Altieri Degrassi e Polli-Inglese

Nove. E’ questo il numero di medaglie raccolte complessivamente dall’Italia tra le coppie d’artistico e di danza dopo i programmi liberi validi per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, come sappiamo quest’anno inseriti all’interno dei World Skate Games, il maxi evento multisport che racchiude in un unico luogo, in questo caso Asunciòn (Paragauay), tutte le rassegne iridate delle discipline facenti parte della Federazione Rotellistica Internazionale. Una cascata di ori, argenti e bronzi, arrivati tra mille emozioni, tensione e ancora una volta colpi di scena.

Nella danza i Campionissimi Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi hanno nuovamente ottenuto il titolo, confezionando un segmento più lungo staccando nettamente la concorrenza con un intenso programma in crescendo dove, a seguito del primo elemento, il set di cluster in presa di livello 2, hanno snocciolato una chirurgica, rapida e fluida sequenza di travelling, assegnata del massimo del livello per entrambi e premiata con un QOE tra il +2 ed il +3, preludio dei due spettacolari sollevamenti rotazionale e combinato, anche questi capaci di ottenere il massimo dal pannello giudicante, chiudendo poi con la sequenza coreografica e, infine, con quella di passi non in presa, dove è arrivato un livello 3 per il cavaliere un livello 4 per la dama.

Elevatissimo anche il riscontro nel secondo punteggio, che ha toccato i 45 punti per un libero da 89.77 (44.04, 45.73) con cui gli azzurri hanno stampato complessivamente 151.54, scavando un solco profondo sui compagni di squadra Caterina Artoni-Raoul Allegranti, anche loro artefici di una prova di grande bellezza in cui si sono visti assegnare tutti livello 4 ad eccezione dei cluster (livello 3) e in parte della serie non in presa (livello 3 per la pattinatrice) ricevendo così 86.79 (44.46, 42.33) per 156.07 e difendendosi dall’attacco dei colombiani Jesua Folleco-Maria Munoz che, con un percorso netto in termini di livelli ottenuti, hanno guadagnato nettamente il miglior tecnico di giornata vanificando però quanto costruito a causa di una caduta inopinata che è costata loro la detrazione di due punti, fattore che ha inchiodato il proprio score a 87.00 (47.89, 41.11) per 155.32. Quinto inoltre il terzo binomio in lizza composto da Elisa Cavina-Yuri Allegranti con 83.87 (44.22, 39.56) per 148.28.

Doppietta d’autorità poi nella categoria Junior con il successo di Ludovica Ambrosino-Luca Buonincontro che, nel secondo segmento di gara, si sono imposti con margine superando i connazionali Carlotta Bruzzi-Alessandro Grossi ottenendo 86.51 (47.85, 38.66) per 148.62 contro gli 80.57 (42.55, 38.02) per 146.02 dei diretti rivali, merito di un livello 4 arrivato in tutti gli elementi a chiamata e un QOE positivo, di alto livello soprattutto nella seconda parte. Sul gradino più basso del podio si sono invece piazzati i portoghesi Maria Rita Goncalves-Goncalo Cuhna, terzi con un quarto libero valutato 70.67 (40.13, 30.54) per 118.23.

Come accennato in apertura, “tensione” è stata la parola chiave del combattutissimo free delle coppie d’artistico, dove a spuntarla sono stati Angelica Polli-Josè Enrico Inglese, per la prima volta Campioni del Mondo nella massima categoria. Il duo, avanti dopo il corto dopo un inizio solido contrassegnato dalla spirale della morte (livello 4) e dal triplo twist (livello 2), ha perso terreno con il triplo salchow in parallelo, ruotato in modo falloso, e soprattutto con un passaggio a vuoto avvenuto in uno dei piatti forti della casa, il sollevamento Venerucci, chiamato no level. Un errore che non ha però scomposto gli atleti, bravi a reagire con un buon triplo rittberger lanciato, con la trottola combinata side by side e con gli ultimi due sollevamenti Vite e Laccio reverse (livello 3 e livello 4), intervallati dalla combinazione doppio loop/doppio toeloop/doppio toeloop e dal secondo lanciato, il doppio flip.

In base a quanto fatto gli azzurri si sono dovuti accontentare di 113.33 (63.38, 49.95) per 199.30, un totale sufficiente per controllare la risalita dei favoriti Micol Mills-Tommaso Cortini, fermati in particolar modo da una defaillance nella trottola combinata in parallelo, non eseguita e che ha quindi inchiodato il loro punteggio a 112.33 (64.17, 49.16) per 194.71, a cui pesa anche una detrazione arrivata per posizione sulla pista non permessa. Da menzionare inoltre quanto fatto da Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini, terzi con il miglior libero del lotto valutato 114.55 (69.78, 44.77) per 186.69.

Tutto facile poi per gli azzurrini Junior, complice il trionfo di Maelle Milzi e Leonardo Malloggi, dominatori anche del libero in cui si sono spinti fino a quota 90.24 (49.97, 41.27) per 153.47 con cui hanno tenuto una distanza di sicurezza da Martina e Riccardo Nale, splendido argento con 84.45 (46.95, 38.50) per 144.93. Archiviate le specialità delle coppie di danza e d’artistico, i Mondiali adesso affronteranno la lunga ed avvincente sezione dedicata alla Solo Dance. Si comincia stanotte con la style Junior.