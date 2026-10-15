Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso scatenata si impone nella style ai Mondiali, lotta furibonda tra gli uomini

Una travolgente Roberta Sasso si è presa il comando delle operazioni dopo la difficilissima style di Solo Dance, segmento valido per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico a rotelle in fase di svolgimento ad Asunciòn, in Paraguay, nel contesto dei World Skate Games 2026. Prestazione poderosa per la detentrice del titolo che, in una classifica corta, è stata l’unica a rompere il muro dei settanta punti.

Nella fattispecie la nostra portacolori ha strappato il primato facendo perno sulla superiorità schiacciante nel secondo punteggio, confezionando un programma in cui ha ricevuto livello 4 in tutti gli elementi a chiamata, fatta eccezione per quello conclusivo, i cluster, assegnati solo di livello 2 ma comunque valutati con una qualità di esecuzione stellare, così come avvenuto nelle altre difficoltà quali i travelling e l’Artistic Sequence che hanno concesso all’atleta di guadagnare 70.65 (36.27, 34.48), conservando meno di un punto di vantaggio rispetto all’agguerritissima Natalia Baldizzone Morales, seconda di un’incollatura come testimonia lo score di 69.65 (37.20, 32.45), contraddistinto dal miglior tecnico di giornata maturato con un plebiscito di livelli 4. Non lontana la brasiliana Gabriella Giraldi, terza con 66.06 (34.88, 31.18) tallonata dalla seconda azzurra in gara, Caterina Artoni, quarta a quota 64.37 (34.00, 30.37), appaiata all’agguerrita padrona di casa Erika Alarcon Anismoff, quinta con 64.13 (32.51, 31.62).

Scenario da brividi anche nella prova maschile, con la bellezza di tre atleti raccolti in meno di un punto ed un diretto inseguitore pronto ad insidiarli. Il migliore è stato il colombiano Brayan Carreno, anche lui particolarmente bravo ad affondare il colpo nelle components raggiungendo 71.93 (36.67, 35.26), score leggermente rallentato da un livello 3 acquisito nel secondo pattern di Quickstep, dove non è stato confermato il secondo keypoint.

Praticamente attaccato invece l’argentino Facundo Javier Nieva Biza, che può vantare il tecnico più alto malgrado una serie di travelling marchiata dal livello 3 ma con cui si è comunque attestato con 70.54 (36.04, 34.50), una manciata di centesimi in più rispetto a Yuri Allegranti, attualmente splendido terzo con 70.04 (37.73, 32.31) grazie ad un percorso netto in termini di livelli e ottimo riscontro dal pannello giudicante. Attenzione però perché sugli scarichi c’è Gherardo Altieri Degrassi, quarto con 68.47 (34.10, 34.37) in una performance in cui hanno pesato due livelli 3, arrivati nei travelling e nel secondo disegno obbligato di Quickstep. Ma ogni scenario è davvero possibile.

In categoria junior l’Italia ha poi ottenuto importantissimi piazzamenti sul podio con Ludovica Ambrosino e Mariaclaudia Parziale. La prima, avanti nella style, ha ottenuto l’argento con il punteggio totale di 146.94 cedendo il passo alla remuntada della lusitana Albina Kachur che, prendendo il largo nel libero, ha raccolto l’oro con 148.00. Splendido bronzo inoltre per Parziale con 142.93 e anche lei brava a mettere le mani sul metallo già dal segmento più breve, dove aveva pattinato il terzo corto con cui ha tenuto botta firmando il quarto libero. Tra gli uomini trionfo invece per il colombiano Jeshua Folleco che, con il contingente totale di 159.75, si è imposto nettamente sul nostro Luca Buonincontro, ottimo argento con 155.58 precedendo il brasiliano Felipe Tozato, terzo con 139.59. Da citare poi il sesto piazzamento di Abramo Rocca con 129.41. Questa notte si svolgeranno le danze libere della massima categoria.