Pattinaggio artistico a rotelle, buon avvio per l’Italia ai Mondiali! Ciacia precede Barattoni nello short inline

Comincia con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana di pattinaggio artistico a rotelle, da oggi impegnata presso la SND Arena di Asunciòn, teatro dei Campionati Mondiali 2026 quest’anno inseriti all’interno della cornice dei World Skate Games 2026, ormai celebre evento multisport che racchiude in solo luogo, in questo caso la capitale del Paraguay, tutte le rassegne iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale. Ad aprire le danze sono stati gli atleti della specialità inline, che si sono fatti trovare subito pronti nello short program.

A firmare il miglior programma di giornata ci ha pensato Sofia Ciacia, la quale ha preso subito il largo rivelandosi nettamente superiore in entrambi i punteggi. La veneta ha aperto la performance lottando con la combinazione doppio axel/doppio toeloop , preludio del doppio axel singolo e del doppio lutz, salto che ha portato la medaglia di bronzo a Pechino 2025 nella seconda parte, arricchita da due trottole di pregevole fattura e dalla sequenza di passi, assegnata di livello 2.

Con un 6.0 sfiorato nelle voci “Skating skills” e “Performance” la nostra portacolori si è spinta fino a 56.11 (32.92, 23.19), scavando un solco significativo sulla connazionale Clara Barattoni, seconda con 44.13 (21.69, 22.44) dopo un programma ben condotto nonostante un errore nel doppio axel (degradato) e nella prima posizione di upright della trottola conclusiva. Attenzione però al possibile cameback della pattinatrice argentina Giuliana Scamarda, terza con 42.98 (23.72, 19.26), oltre che della russa Daria Volkova, quarta con 42.36 (22.30, 20.06).

Nella gara maschile top 3 ipotecata per Elvis Martinello, in questo momento secondo con 67.89 (43.02, 24.87) grazie ad una prestazione in cui è riuscito a portare a casa quanto pianificato, accumulando in particolar modo punti preziosi con la proficua combinazione triplo toeloop/triplo toeloop/doppio toeloop. A distanza siderale si è accomodato al terzo posto il russo Egor Tomlin con 40.42 (22.98, 18.44). Davanti a tutti c’è invece il rappresentante di Taipei Yi-Fan Chen, abile a sciorinare un layout di qualità in cui sono arrivati tanti QOE positivi negli elementi di salto, vedi i due tripli toeloop agganciati al doppio toeloop ed il doppio axel, oltre che le trottle, tanto da toccare 73.51 (47.95, 25.56).

In campo Junior da segnalare la seconda piazza provvisoria di Giorgia Panebianco, brava a reagire dopo un inizio in salita contrassegnato da una sbavatura nel primo elemento, il doppio axel, chiamato sottoruotato dal pannello. Incassato l’errore la siciliana ha snocciolato prima il doppio flip singolo e, successivamente, l’importante combinazione doppio flip/doppio toeloop/doppio loop, per poi concludere la performance con le due trottole combinate e con la sequenza di passi (livello base).

Raccogliendo il secondo riscontro sia nel tecnico che nelle components, l’azzurra ha guadagnato 44.11 (24.86, 20.25), vantando un vantaggio di quattro lunghezze sull’argentina Camila Bragas, terza a quota 40.00 (20.18, 19.82), e di cinque rispetto alla russa Mariia Kapichnikova, quarta con 39.23 (21.91, 17.32). Avanti con margine invece la spagnola India Gonzalez, la quale si è attestata ben al di là dei 50 punti confezionando un corto da 53.68 (32.55, 22.13) impreziosito da due doppi axel, di cui il primo in catena con doppio toeloop/doppio loop e viziato da una caduta nel triplo salchow (sottoruotato).

Per via anche di due ottime trottole, valutate con un QOE, l’iberica ha quindi stampato 53.68 (32.55, 22.13), gettando le basi per il titolo. Una performance complessa ha invece frenato la rincorsa dell’altra atleta italiana in gara, l’iper competitiva Chiara Santinon, attualmente settima a quota 31.82 (14.13, 17.69) complice un passaggio a vuoto nel triplo salchow (degradato) e un toeloop eseguito solo semplice nella combinazione con il doppio loop in un parterren di salti completato da un axel. Domani andranno in scena i programmi liberi