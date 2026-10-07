Patrick Pezzo Rosola in top5 nella cronometro Junior agli Europei, vince Noval Suarez

Per un pugno di centesimi. Patrick Pezzo Rosola si è piazzato al quinto posto in occasione della prova a cronometro junior maschile valida per i Campionati Europei 2026 di ciclismo, competizione in scena questa settimana in Slovenia in questo contesto caratterizzato da un percorso di 22 km con arrivo e partenza in quel di Šenčur.

L’azzurrino si è ben comportato nei primi due intermedi, dove ha segnato il miglior tempo fino a quel momento. Più contratto invece il segmento finale, in cui è andato calando fino a fermare il cronometro a 30’01, accusando un ritardo di solito sette secondi rispetto al gradino più basso del podio, occupato dal belga Vic De Smet, a sua volta attardato di 7.66 rispetto al trionfatore di giornata. Benjamin Noval Suarez, oro con il tempo di 29.46.98 precedendo il danese Malthe Risbjerg, argento di un incollatura (0.03).

Da citare poi la quarta piazza dello svizzero Antoine Salamin (9.37). Sesto invece Julius Birkedal (21.67) seguito da Jop Van Den Biggelaar (27.78), Vanja Kuntarič Žibert (31.59), Elias Wändel (53.89) e Maks Olenik (1:03.73). Ventiduesimo invece Enrico Andrea Balliana (1.37).