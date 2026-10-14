Paris Basketball-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Sarà una settimana con il doppio impegno europeo quella che è pronta a vivere la Virtus Costa Bologna. Le V-Nere affronteranno infatti questa sera alle ore 20.45 Paris Basketball nella prima delle due sfide settimanali dell’Eurolega 2026-2027. I felsinei, nuovamente in trasferta, vogliono continuare il trend positivo dell’ultimo periodo, cercando di dare continuità alle vittorie nella massima competizione europa.

La squadra del neo coach Alex Mumbrù, abile subito a dare un’identità forte ai bianconeri, viene infatti dai successi contro l’Olympiacos (in casa) e contro il Bayern Monaco (in trasferta). La Virtus, con la velocità del suo gioco e le qualità al tiro dei suoi giocatori, sembra aver trovato la quadra giusta almeno in questo inizio di stagione. Ora però ci sono davanti i francesi del Paris, sempre molto pericolosi in casa. I transalpini, la cui stella è Nadir Hifi, hanno però già incassato tre sconfitte e puntano ora a risollevarsi.

La palla due tra Virtus Costa Bologna e Paris Basketball è in programma nella Porte de la Chapelle Arena (Parigi) con palla a due fissata alle ore 20.45. La diretta tv sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Basket (205) ed in streaming su Sky Go e NOW Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale integrale della sfida per non perdere neanche un canestro.

PROGRAMMA EUROLEGA 2026

Mercoledì 14 ottobre

Ore 20.45 Virtus Bologna-Paris Basketball – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING VIRTUS BOLOGNA-PARIS BASKETBALL EUROLEGA 2026

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport