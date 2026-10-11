Parigi-Tours 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Merlier e Godon gli uomini da battere

Dopo il grande appuntamento con il Giro di Lombardia, ultima Monumento il programma, la stagione del ciclismo internazionale non è ancora conclusa. Oggi, domenica 11 ottobre, andrà infatti in scena l’edizione numero centoventi della Parigi-Tours. La storica classica francese ha negli ultimi anni perso parte del suo fascino ed ora fa parte dell’UCI Europe Tour, mantenendo comunque la sua collazione nel calendario autunnale.

LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10

La corsa transalpina sta però cercando di riconquistare gli appassionati con determinate variazioni nel percorso. Da anni infatti, ed anche in questa edizione, ci saranno diversi tratti in sterrato che renderanno la gara ancora più imprevedibile. La corsa della Loria, una delle più antiche del circuito, trova in Matteo Trentin uno dei protagonisti più importanti. L’italiano ha infatti vinto già tre volte in Francia, l’ultima nel 2025, e quest’anno vuole mettere a segno un poker mai riuscito a nessuno.

PERCORSO

Il percorso prevede la partenza da Chartres e arrivo a Tours, per un totale di 216.2 km. Dal km 30 inizierà una fase di leggeri saliscendi caratteristici francesi che durerà per circa 100 km. A poco meno di 70 km dall’arrivo inizierà la prima asperità: Côte de de Cangey (1 km al 4.2% medio), a cui seguirà immediatamente la Côte de Limeray (0.6 km al 3.6% medio). Si affronteranno poi la, la Côte du Bois de Chançay (0.9 km al 4.3% medio) e la Côte de la Vallée du Vau (1 km al 4.2% medio) che termina a 30 km dalla conclusione. Successivamente la breve ma durissima Côte de la Rochère (0.4 km all’11% medio), anticiperà Côte de la Vallée Chartier (0.6 km al 7.6% medio) e Côte du Vouvray (0.4 km al 6.7% medio). L’ultima ascesa è la Côte de Rochecorbon (0.6 km al 5.7% medio), dalla cima mancheranno meno di 9 km al traguardo.

PROGRAMMA

Domenica 11 ottobre – Chartres-Tours (216,2 km)

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo stimato: 17.00

FAVORITI

Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling) ha dimostrato nel corso degli anni grande affinità con la corsa francese ed oggi cercherà il suo quarto successo dopo quelli nel 2015, 2017 e 2025. Il 37enne italiano trova probabilmente in Tim Merlier (Soudal Quick-Step) l’avversario da battere, soprattutto in caso volata. Appaino molto pericoloso anche Romain Gregoire (Groupama FDJ Suez) e Dorian Godon (Ineos), vincitore del Gran Piemonte. L’Italia si affiderà anche ad Alessandro Romele (XDS Astana Team).

DOVE VEDERE LA PARIGI-TOURS 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15.00 Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport