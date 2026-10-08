Parataekwondo, Bossolo ancora da sogno! Podio al Grand Prix di Parigi

Termina con la grande prova di Antonino Bossolo la prima giornata dedicata al Grand Prix 2026 di taekwondo, rassegna in fase di svolgimento questa settimana in Francia, precisamente sul tatami di Lavallois, a Parigi. In occasione del day-1 della competizione, riservata alle categorie paralimpiche, il combattente si è ben distinto nella categoria K44-70 kg, raggiungendo una splendida terza posizione.

Per la precisione il nostro portacolori ha cominciato la sua cavalcata ai quarti di finale, dove ha battuto nettamente il georgiano Giorgi Nikoladze, imponendosi per 2-0 dopo aver vinto 3-2 il primo round e 16-0 il secondo. Poi, in semifinale, si è ritrovato al cospetto del brasiliano ‎

Buono l’approccio dell’azzurro, in un penultimo atto in cui ha vinto il primo segmento vinto 3-2, preludio del cameback del sudamericano, passato poi per 4-4 e per 5-5.

Out ai sedicesimi invece gli altri due rappresentanti tricolore. Suemi Ricci, impegnata nella K44-52 kg femminile, si è dovuta arrendere al cospetto della messicana Elsa Koyama Tamayo per 0-2 (04. 6-6), mentre Giulia Cassar, in lizza nella K44-65 kg, ha avuto la peggio contro la neutrale russa Diana Abuziarova per 1-2 (2-2. 5-2, 4-6).