Paolini-Snigur, WTA Pechino 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini è pronta a scendere in campo al WTA 1000 di Pechino. L’azzurra farà il suo esordio direttamente al secondo turno venerdì 2 ottobre 2026, quando affronterà sul cemento del Moon Court l’ucraina Daria Snigur. Si tratterà del primo confronto in carriera tra le due giocatrici.

La tennista italiana, attualmente al 20° posto della classifica WTA e accreditata della 14ª testa di serie, ha beneficiato di un bye nel turno inaugurale. Paolini è l’unica italiana presente nel tabellone principale del torneo cinese e arriva all’appuntamento con l’obiettivo di ritrovare continuità e condizioni fisiche dopo una stagione condizionata da diversi problemi, compreso il recente stop legato a un infortunio al piede. Il torneo di Pechino rappresenta inoltre una nuova opportunità per lasciarsi alle spalle la delusione della recente uscita di scena in Billie Jean King Cup.

Sulla strada di Paolini ci sarà Snigur, numero 46 del ranking mondiale. La 24enne ucraina ha conquistato l’accesso al secondo turno superando in rimonta la polacca Katarzyna Kawa. Dopo aver perso il primo set 6-3, Snigur ha ribaltato l’incontro imponendosi 6-4 nel secondo e 7-5 nel terzo, nel quale era stata anche costretta a recuperare da un iniziale svantaggio di 3-0.

La partita tra Jasmine Paolini e Daria Snigur, valida per il secondo turno del WTA1000 di Pechino, andrà in scena venerdì 2 ottobre. L’azzurra giocherà sul campo HSBC Moon e sarà il terzo match, in un programma che inizierà a partire dalle ore 05:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (canale da definire), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-SNIGUR WTA PECHINO 2026

Venerdì 2 ottobre (orari italiani)

HSBC Moon – Inizio ore 05:00

1) [16] Anastasia POTAPOVA (AUT) vs Sinja KRAUS (AUT)

2) A seguire – Dayana YASTREMSKA (UKR) vs [17] Maja CHWALINSKA (POL)

3) A seguire – [14] Jasmine PAOLINI (ITA) vs Daria SNIGUR (UKR)

4) A seguire – [20] Sara BEJLEK (CZE) vs [Q] Maddison INGLIS (AUS)

5) A seguire – ATP quarti di finale doppio: Doumbia/Reboul o Gonzalez/Molteni

vs Alexander BUBLIK (KAZ) / Juncheng SHANG (CHN)

PROGRAMMA PAOLINI-SNIGUR WTA PECHINO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Max (da definire); SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+.

Diretta testuale: OA Sport