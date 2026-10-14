Paolini-Kartal, WTA Wuhan 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini affronterà la britannica Sonay Kartal agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan: dopo aver perso al primo turno in quel di Pechino, la toscana ha rialzato la testa sul cemento della località cinese, ha avuto la meglio nei primi due turni e ora punta a farsi ulteriormente strada in terra asiatica, con l’intento di difendere l’onerosa cambiale e di riuscire a conservare una buona posizione nel ranking WTA, dove è virtualmente uscita dalla top-30.

L’appuntamento è per giovedì ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 05.00 italiane sul Court 1, dopo che si saranno conclusi il confronto tra la polacca Mia Pohankova e la greca Maria Sakkari e la partita tra la statunitense Iva Jovic e la polacca Maja Chwalinska . L’attuale numero 33 del mondo incrocerà la numero 170 della graduatoria internazionale, di sei anni più giovane e contro cui non ha mai giocato in carriera. In palio la qualificazione ai quarti, da disputare contro la vincente di Svitolina-Guo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Kartal, incontro valido per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTennis+; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-KARTAL, WTA WUHAN

Giovedì 15 ottobre

Terzo match dalle ore 05.00 Jasmine Paolini vs Sonay Kartal – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalla ore 05.00 sul Court 1, si giocheranno nell’ordine Pohankova-Sakkari e Jovic-Chwalinska . Al termine toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-KARTAL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTennis+, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.