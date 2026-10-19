Paolini-Kalinina, WTA Ningbo 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini si prepara a esordire al Ningbo Open 2026, torneo WTA 500 in programma sul cemento outdoor dello Yinzhou International Tennis Centre, in Cina. L’azzurra affronterà l’ucraina Anhelina Kalinina nel primo turno, martedì 20 ottobre.

Per la toscana, attualmente numero 35 del ranking mondiale, si tratta di un’occasione importante per ritrovare continuità e rilanciare la propria stagione dopo un’annata condizionata dall’infortunio al piede rimediato a Roma. Il problema fisico ne ha limitato l’attività a 38 incontri, con un bilancio di 21 vittorie. Nell’ultima apparizione a Wuhan, Paolini è stata eliminata agli ottavi da Sonay Kartal e ora cerca risposte positive nella trasferta asiatica.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Kalinina, numero 51 WTA, che nel 2026 ha disputato 66 partite, raccogliendo 42 successi. L’ucraina è entrata nel tabellone principale da lucky loser dopo essersi ritirata durante le qualificazioni contro Aliaksandra Sasnovich, quando era sotto 5-3 nel primo set. Un episodio che solleva interrogativi sulle sue condizioni fisiche e potrebbe incidere sulle prospettive dell’incontro.

L’unico precedente tra le due risale al 2017, nei quarti di finale di un torneo ITF a Marsiglia, sulla terra battuta, dove Paolini si impose in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Un confronto ormai lontano nel tempo, ma che, insieme alle incognite legate alla condizione dell’ucraina, contribuisce a delineare un quadro favorevole all’italiana. Jasmine parte dunque con i favori del pronostico, ma dovrà tradurre il vantaggio sulla carta in una prestazione solida per superare il primo ostacolo del torneo cinese.

La partita di Jasmine Paolini e Anhelina Kalinina, valida per il primo turno del WTA500 di Ningbo, andrà in scena martedì 20 ottobre. La toscana affronterà l’ucraina sul Center Court e sarà il secondo match, in un programma che inizierà a partire dalle ore 07:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (canale da definire) e SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-KALININA WTA NINGBO 2026

Martedì 20 ottobre (orari italiani)

CENTER COURT – Inizio alle 07:00

[Q] Yulia Putintseva KAZ vs [6] Diana Shnaider

A seguire

Jasmine Paolini ITA vs [LL] Anhelina Kalinina UKR

A seguire

Jelene Ostapenko LAT vs [5] Belinda Bencic SUI

A seguire non prima delle 13:00

[WC] Hanyu Guo CHN vs Ekaterina Alexandrova

PROGRAMMA PAOLIINI-KALININA WTA NINGBO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+

Diretta testuale: OA Sport