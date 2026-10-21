Paolini-Jovic, WTA Ningbo 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini affronterà la croata Iva Jovic agli ottavi di finale del torneo WTA 500 di Wuhan: dopo aver perso contro la britannica Sonay Kartal agli ottavi di finale in quel di Wuhan, la toscana ha rialzato la testa sul cemento della località cinese e ha regolato al primo turno l’ucraina Anilina Kalinina, meritandosi così una sfida di fuoco contro la testa di serie numero 4 del tabellone, la quale ha beneficiato di un bye e dunque si appresta a fare il proprio esordio nella competizione.

L’appuntamento è per giovedì 22 ottobre, alle ore 07.00 italiane sul Centrale: sarà l’incontro l’incontro che aprirà il programma di giornata e metterà in palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro chi avrà la meglio nella sfida tra la filippina Eala e la russa Shnaider. L’attuale numero 34 del mondo incrocerà la numero 12 della graduatoria internazionale, che ad appena 18 anni è riuscita a scalare le gerarchie. La 30enne italiana conduce per 2-1 nei precedenti: l’azzurra si impose nel 2025 tra Indian Wells e US Open, l’americana ebbe la meglio lo scorso gennaio ai sedicesimi degli Australian Open.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Jovic, ottavo di finale del torneo WTA 500 di Ningbo. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Super Tennis e Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-JOVIC, OTTAVI WTA NINGBO

Giovedì 22 ottobre

Ore 07.00 Jasmine Paolini vs Iva Jovic – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA PAOLINI-JOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTennis+, Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.