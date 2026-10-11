Paolini-Bejlek, WTA Wuhan 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini affronterà la ceca Sara Bejlek al primo turno del WTA 1000 di Wuhan: dopo aver perso al primo turno in quel di Pechino per mano dell’ucraina Daria Snigur, la toscana si rimetterà in gioco sul cemento della località cinese per cercare di tornare a sorridere e provare a difendere l’onerosa cambiale che la attende all’orizzonte. La nostra portacolori rischia di uscire dalla top-30 del ranking WTA e sarà chiamata a disputare un evento di spessore per provare a restare ai vertici del panorama internazionale.

L’appuntamento è per lunedì 12 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 05.00 italiane sul Court 1, dopo che si saranno conclusi Kalinina-Kartal e Tauson-Bouzkova. L’attuale numero 20 del mondo incrocerà la numero 29 della graduatoria internazionale, di dieci anni più giovane e contro cui non ha mai giocato in carriera. In palio la qualificazione al secondo turno, da disputare contro la vincente del match tra l’austriaca Tagger e la ceca Bartunkova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Bejlek, incontro valido per il primo turno del WTA 1000 di Wuhan. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTennis+; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-BEJLEK, WTA WUHAN 2026

Lunedì 12 ottobre

Terzo match dalle ore 05.00 Jasmine Paolini vs Sara Bejlek – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Arena

In precedenza, a partire dalla ore 05.00 sul Court 1, si giocheranno nell’ordine Kalinina-Kartal e Tauson-Bouzkova. Al termine toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-BEJLEK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTennis+, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.