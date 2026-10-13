Paolini-Bartunkova, WTA Wuhan 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini affronterà la ceca Nikola Bartunkova al secondo turno del WTA 1000 di Wuhan: dopo aver perso al primo turno in quel di Pechino e aver regolato Sara Bejlek all’esordio nel nuovo torneo, la toscana proseguirà la propria avventura sul cemento della località cinese, con l’intento di cercare di difendere l’onerosa cambiale che la attende all’orizzonte. Il rischio di uscire dalla top-30 della graduatoria internazionale è concreto e la nostra portacolori dovrà provare a emergere.

L’appuntamento è per mercoledì 14 ottobre, sarà il secondo match a partire dalle ore 05.00 italiane sul Court 1, dopo che si sarà concluso il confronto tra Elina Svitolina e Liudmila Samsonova. L’attuale numero 33 del mondo incrocerà la numero 29 della graduatoria internazionale, di dieci anni più giovane e contro cui non ha mai giocato in carriera. In palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro la vincente del match tra la britannica Kartal e la svizzera Bencic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Bartunkova, incontro valido per il secondo turno del WTA 1000 di Wuhan. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTennis+; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-BARTUNKOVA, WTA WUHAN

Mercoledì 14 ottobre

Secondo match dalle ore 05.00 Jasmine Paolini vs Nikola Bartunkova – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalla ore 05.00 sul Court 1, si giocherà Svitolina-Samsonova. Al termine toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-BARTUNKOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTennis+, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.