Paola Egonu e Lanier trascinano Milano: vittoria con black-out a Macerata in Serie A1

Milano ha sconfitto Macerata per 3-1 (25-20; 25-8; 25-27; 25-11) nel match valido per la seconda giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno replicato il successo conquistato la scorsa settimana contro Firenze, rispettando il pronostico della vigilia di fronte al pubblico del Fontescodella: primi due set dominati in maniera nitida, nella terza frazione hanno recuperato dal 16-12 (19-19) e dal 23-20 (23-24), ma poi ai vantaggi non sono riuscite a chiudere i conti e sono state trascinate al quarto parziale, in cui sono tornare a sciorinare la propria superiorità tecnica.

Milano si è confermata in testa alla classifica generale con 6 punti all’attivo alla pari di Conegliano, in attesa delle altre partite di giornata. La capitana Paola Egonu (21 punti, 2 muri) e la straripante Khalia Lanier (20 punti, 3 muri, 3 ace) hanno strascinato il Vero Volley verso il trionfo sotto la regia di Francesca Bosio, che è stata brava a sfruttare al meglio anche l’altro martello Rebecca Piva (14 punti) e la centrale Anna Danesi (13 punti, 2 muri, 2 ace).

Da annotare anche le otto marcature della centrale Hena Kurtagic e la buona prova del libero Eleonora Fersino, mentre tra le fila di Macerata si sono distinte Beatrice Gardini (15 punti) e Clara Decortes (12). Milano tornerà in campo sabato 17 ottobre (ore 20.30) per ospitare Novara nel big match della terza giornata, mentre Macerata ospiterà Scandicci nell’anticipo infrasettimanale di mercoledì 14 ottobre (ore 20.00).