Paola Egonu accende Milano: debutto vincente nell’anticipo di A1 per Blengini, una buona Firenze battuta 3-0

La prima serata della Serie A1 femminile 2026-2027 porta la firma di Paola Egonu. La Numia Vero Volley Milano supera Il Bisonte Firenze 3-0 (25-20, 25-22, 25-20) all’Allianz Cloud e inaugura con tre punti il nuovo corso di Gianlorenzo Blengini. Davanti a 4.460 spettatori, l’opposta azzurra domina la scena con 27 punti, due ace e il riconoscimento di MVP, risultando decisiva nelle accelerazioni che risolvono tutti e tre i parziali.

Il risultato netto non cancella i meriti di una Firenze competitiva, capace di mettere in difficoltà le padrone di casa e di condurre a lungo nel primo e nel terzo set. La differenza emerge soprattutto nei momenti cruciali e a muro: Milano chiude con 11 muri vincenti contro uno, quattro dei quali firmati da Anna Danesi. Tra le toscane si distingue Bianca Cugno, autrice di 16 punti, sostenuta dai nove di Sara Caruso e dagli otto di Paulina Damaske. Blengini parte con Bosio in diagonale a Egonu, Lanier e Piva sulle bande, Danesi e Kurtagić al centro e Fersino libero. Orefice risponde con Boldini-Cugno, Damaske-Tanase, Caruso-Acciarri e Negretti in seconda linea. È proprio Acciarri, tra fast e ace, a dare slancio alle ospiti: Firenze scappa sul 5-2 e mantiene il comando grazie alle soluzioni di Cugno e al contributo delle centrali. Milano resta vicina, ma deve inseguire anche sul 12-14 e sul 14-15.

La svolta del primo set arriva con tre muri consecutivi: Danesi ferma Tanase, Lanier chiude su Acciarri e ancora Danesi blocca Cugno, trasformando il 15-15 in 18-15. Egonu completa l’allungo sul 19-15, mentre Firenze prova a restare agganciata fino al 20-18. Un altro muro di Danesi e un errore di Damaske allargano il divario, poi Egonu mette a terra gli ultimi due punti milanesi per il 25-20.

Anche il secondo parziale resta aperto a lungo. Damaske spinge Firenze sul 3-1, Milano risponde e trova un piccolo vantaggio con due muri consecutivi di Bosio, salendo sul 10-8. Le ospiti ricuciono con Caruso e Cugno, senza lasciare scappare la Numia. Egonu firma il 19-17, Kurtagić mura per il 22-20, ma Cugno e uno slash di Acciarri riportano tutto in equilibrio sul 22-22. Dopo il time-out di Blengini, l’opposta azzurra prende il controllo: tre attacchi consecutivi di Egonu valgono il 25-22, con il challenge che conferma la regolarità dell’azione conclusiva dalla seconda linea.

Nel terzo set Firenze riparte con decisione, trascinata da Cugno e dall’ace di Damaske, e vola sull’1-5. Il Bisonte conserva quattro lunghezze di margine sul 6-10 e sull’11-15, quando un muro di Acciarri costringe Blengini a fermare nuovamente il gioco. Milano trova però la reazione: Egonu alimenta la rimonta e Lanier firma tre punti consecutivi dal 14-16 al 17-16, ribaltando il parziale. Le toscane restano in partita fino al 20-19 e al 21-20, ma nel finale emerge ancora la superiorità delle padrone di casa. Egonu colpisce per il 21-19 e il 22-20, un errore di Baird porta Milano a quota 23 e Piva mura Cugno per procurare quattro match point. A chiudere è ancora la protagonista della serata: l’ace di Egonu sigilla il 25-20 e il 3-0, al termine di un terzo set nel quale l’azzurra realizza dieci punti. Milano festeggia un debutto vincente; Firenze riparte da una prestazione incoraggiante, pur pagando la minore efficacia nei finali.