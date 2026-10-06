Panatta: “Tutti mi chiedono come sta Sinner, ma sinceramente…”

Jannik Sinner ha messo la parola fine alla sua stagione agonistica, rinunciando dunque agli ultimi grandi appuntamenti in programma nei prossimi due mesi e dando appuntamento al 2027 per il suo ritorno alle competizioni. Si prolunga dunque lo stop del fuoriclasse italiano, che aveva già saltato l’intera tournée estiva sul cemento americano dopo il magico bis a Wimbledon per una tendinopatia al ginocchio destro. Adriano Panatta ha commentato la brutta notizia odierna dell’assenza del numero uno al mondo da qui a fine anno.

Interpellato sull’esatta entità del problema fisico del tennista altoatesino, Panatta ha dichiarato: “È la domanda che tutti mi fanno. Capisco la curiosità e l’interesse, ma sinceramente non lo so. Mi dispiace molto che Jannik debba chiudere qui la stagione. Sono sicuro che, insieme al suo staff e soprattutto ai medici, abbia fatto la scelta più saggia“.

La leggenda del tennis azzurro ha poi ribadito il concetto: “La salute viene prima di tutto, e quando c’è di mezzo un problema fisico, per un atleta di alto livello, bisogna avere la pazienza di recuperare bene, di fermarsi, senza forzare i tempi. Jannik è giovane, ha ancora tantissimi anni davanti e sono convinto che tornerà più forte di prima. Adesso deve pensare soltanto a curarsi e a stare bene. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il recupero e spero di rivederlo presto in campo“, le sue parole riportate dall’Ansa.

Dello stesso avviso anche Corrado Barazzutti, ex capitano della nazionale italiana in Coppa Davis: “Credo che Jannik abbia preso la decisione giusta, di concerto con i medici e con il suo team. Evidentemente il problema al ginocchio destro è un infortunio particolarmente serio visto che lo tiene fermo da 3 mesi e purtroppo lo terrà fermo per altri tre. La speranza è che guarisca in tempo per essere al top per l’Australian Open e che sia subito competitivo come lo è sempre stato in questi ultimi anni“.