Panatta preoccupato sul rientro di Sinner: “Ha male al ginocchio, spero che ce la faccia…”

Non è un periodo positivo per il tennis italiano. Nel Masters1000 di Shanghai, per la prima volta negli ultimi due anni, nessun giocatore è approdato al terzo turno. Controprestazioni che acuiscono l’assenza di Jannik Sinner, punto di riferimento del movimento tricolore/internazionale e alle prese col suo infortunio al ginocchio destro.

Come è noto, Sinner ha deciso di chiudere anzitempo la sua stagione per prendersi il tempo necessario alle cure per la “chiacchierata” infiammazione. Il pusterese non ha dato indicazioni precise sul suo infortunio e quindi si possono fare solo una serie di ipotesi sul suo status fisico.

Di sicuro c’è che l’ultima partita ufficiale giocata da Jannik, nel massimo circuito internazionale, risale allo scorso 12 luglio, ovvero alla finale di Wimbledon vinta contro il tedesco Alexander Zverev. A esprimersi in tal senso è stato Adriano Panatta, nel corso dell’ultima puntata della DS su Rai 2 HD.

“Non si sa nulla. Ha male al ginocchio, evidentemente si è preso questa pausa perché ci vogliono 3-4 mesi per curarsi. Io spero ce la faccia a rimettersi in gioco“, le parole preoccupate di Panatta.

L’ex campione azzurro ha poi voluto sottolineare un aspetto importante, legato alla criticità degli infortuni che non riguarda solo Sinner. A suo avviso, non è un discorso di calendario: “Non è vero che si gioca troppo rispetto ai miei tempi, io facevo gli stessi tornei di Sinner. Ci sono troppi infortuni perché è cambiata l’intensità“, ha sottolineato.