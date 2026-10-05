Panata su Sinner: “Da quello che so, é un infortunio molto complicato”

Adriano Panatta ha espresso la propria opinione sull’infortunio di Jannik Sinner nel corso dell’ultima puntata de “La Domenica Sportiva“, e le sue parole sono state rilanciate quest’oggi da “La Nuova Sardegna“, che ha riportato una battuta dell’ex tennista: “Stanno cercando di risolvere il problema. Da quello che so anch’io è molto complicato“.

Secondo quanto scritto dal quotidiano sardo, Panatta avrebbe poi difeso la scelta di Sinner di non rivelare l’entità dell’infortunio, asserendo che l’azzurro potrebbe tornare in campo in occasione delle ATP Finals a metà novembre, per disputare poi la Coppa Davis la settimana successiva.

In realtà il tennista azzurro per il momento risulta tra i partecipanti al torneo d’esibizione “Six Kings Slam“, poi è iscritto all’ATP 500 di Vienna che scatterà nell’ultima settimana di ottobre, per poi prendere parte al Masters 1000 di Parigi, prima dei due appuntamenti citati in precedenza.