Pallanuoto
Pallanuoto, un terzetto al comando della Serie A1: Pro Recco, Brescia e Trieste a punteggio pieno
Prosegue la seconda giornata della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto maschile: restano in testa alla classifica a punteggio pieno Pro Recco, Brescia a Trieste, anche se all’appello, oltre ai due match rinviati nella prima giornata, manca anche il posticipo Savona-Posillipo, in programma mercoledì prossimo.
In testa alla classifica con 6 punti si trova la Pallanuoto Trieste, corsara in casa della Lazio Nuoto, battuta per 16-21, assieme all’AN Brescia Team, che regola l’Ortigia 1928, sconfitta con lo score di 15-9, ed alla Pro Recco Waterpolo, che vince nettamente il derby ligure contro la Chiavari Nuoto con il punteggio di 26-10.
Negli altri due match di giornata arrivano i primi tre punti in classifica sia per la De Akker Bologna, che piega al termine di un match tiratissimo la Telimar Palermo, battuta per 14-13, sia per la Canottieri Napoli, che regola la Roma Vis Nova, sconfitta con lo score di 20-14.
SERIE A1 PALLANUOTO 2026-2027
Risultati 2ª giornata
Venerdì 9 ottobre
Training Academy Olympic Roma-Iren Genova Quinto 16-14
Sabato 10 ottobre
De Akker-Telimar 14-13
SS Lazio Nuoto-Pallanuoto Trieste 16-21
AN Brescia Team-CC Ortigia 1928 15-9
AC Group Canottieri Napoli-Roma Vis Nova Pallanuoto 20-14
Pro Recco Waterpolo-Chiavari Nuoto 26-10
Mercoledì 14 ottobre
15:00 RN Savona-CN Posillipo
Classifica
Pro Recco Waterpolo 6
AN Brescia 6
Pallanuoto Trieste 6
CN Posillipo* 3
CC Napoli* 3
De Akker Bologna 3
CC Ortigia 1928 3
Training Academy Olympic Roma 3
Chiavari Nuoto 0
Roma Vis Nova Pallanuoto 0
RN Savona** 0
SS Lazio Nuoto 0
Iren Genova Quinto* 0
Telimar* 0
* = una partita in meno
** = due partite in meno