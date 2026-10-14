Pallanuoto, Serie A1: la Rari Nantes Savona piega il CN Posillipo e aggancia il trio di testa

Nell’incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A1 Maschile, incontro non disputato sabato per l’impegno delle due formazioni nei preliminari di Euro Cup, la Rari Nantes Savona sfrutta il fattore campo, piega il Circolo Nautico Posillipo 18-13 e affianca così in testa alla classifica, a punteggio pieno, il terzetto Pro Recco-AN Brescia-Pallanuoto Trieste.

Il sette in calottina bianca sblocca le ostilità con il rigore trasformato da Occhione e raddoppia con il lungolinea dal perimetro di Marini. Gli ospiti si sbloccano con Balzarini, tre gol per lui in apertura di contesa, ma i padroni di casa sono sempre pronti a riallungare e girano 5-4 al primo intervallo grazie al lungolinea dalla mano sbagliata di Andrea Condemi.

Il tiro dai cinque metri trasformato con glaciale freddezza da Gullotta rimette i suoi sul +2. Renzuto, con la stessa moneta, riporta i suoi sul 6-5. L’equilibrio si spezza quando il micidiale uno-due firmato da Gill Cedo e dalla lunga diagonale di Giribaldi fissa l’8-5 per la truppa allenata da Angelini. Cuccovillo riporta sotto i suoi con il lungolinea dell’8-6 che spedisce le due contendenti all’intervallo lungo.

La ripresa si apre con la stoccata di Marini che regala ai suoi il massimo vantaggio sul 9-6. La Rari scappa via definitivamente con il penalty trasformato da Gullotta per il 10-6 e la micidiale transizione finalizzata da Occhione per l’11-6. I rossoverdi provano a rientrare con il 3-0 che li riporta sul 14-11 e Izzo tiene vive le speranze dei suoi neutralizzando il rigore scagliato da Gil Cedo in chiusura di frazione. Gli otto minuti conclusivi servono solo a fissare le proporzioni finali del punteggio di un confronto che si conclude sul 18-13.