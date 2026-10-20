Pallanuoto, Sandro Campagna: “Soddisfatto per il risultato. Questi ragazzi migliorano partita dopo partita”

Bella vittoria per una versione rinnovata del Settebello in amichevole sulla Spagna in chiusura del collegiale di Napoli, organizzato per proseguire nel percorso di preparazione verso i prossimi appuntamenti in agenda: le qualificazioni della World Cup, in programma ad Istanbul dall’11 al 16 gennaio e l’eventuale fase finale ad Atene dal 24 al 28 febbraio, con la vincente che otterrà il pass olimpico per Los Angeles 2028.

L’Italia si è imposta di misura per 12-11 dopo aver dominato a lungo il test match odierno, volando anche a +5 sul 9-4 e contenendo nel finale la rimonta degli iberici. A margine del collegiale, in questo periodo, si sono radunati anche i giovani dal 2008 al 2011, valutati anche in vista di un possibile futuro inserimento nella squadra maggiore da qui ai prossimi anni.

Il CT azzurro Sandro Campagna ha commentato l’amichevole con la Spagna ai microfoni di Rai Sport: “Sono soddisfatto per il risultato ottenuto stasera. I primi due tempi sono stati ben tenuti, poi è avvenuto un calo nei secondi due quarti proprio quando la Spagna ha iniziato a salire. In questi giorni di collegiale si è fatto un lavoro di qualità e i ragazzi hanno risposto bene a questo stimolo. Stanno migliorando partita dopo partita“.

Sulla situazione attuale ed in prospettiva del settore portieri in Italia: “A livello di portieri la nazionale è ben messa, ci sono molti giovani che stanno crescendo; uno su tutti Luca Izzo, classe 2007, che oggi è stato convocato per la prima volta in nazionale nella sua città“.