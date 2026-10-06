Pallanuoto, Pro Recco corsara a Brescia nel derby italiano di Champions League

La Champions League 2026-2027 di pallanuoto si apre con il derby italiano: nella prima giornata del Girone B, a Brescia i padroni di casa dell’AN cedono alla Pro Recco, che si impone per 13-16. Per i lombardi triplette di Ferrero e Leinweber, per i liguri poker di Granados e tripletta di Cannella.

Nello stesso raggruppamento i romeni dell’Oradea cedono in casa ai serbi del Radnicki, che passano con il punteggio di 9-14 e sono così in testa alla classifica a quota 3 assieme alla Pro Recco, mentre i romeni restano a quota zero con il Brescia.

Nel primo quarto gli ospiti vanno in vantaggio con Zalanki, ma il Brescia replica con Guerrato, che firma il pari. I liguri si portano di nuovo avanti con Cannella per l’1-2, ma i lombardi impattano ancora con Giri, che mette a segno la rete del 2-2.

Nella seconda frazione arriva il primo break del match: il Brescia piazza un parziale di 3-0 con la rete di Popadic e la doppietta di Leinweber. La Pro Recco torna a -1 con Granados e Iocchi Gratta (in mezzo un rigore sbagliato da Leinweber), ma Cutajar firma il 6-4 con cui si arriva a metà gara.

Il terzo periodo è quello in cui gli ospiti ribaltano il match in meno di 2′: gol di Buric, doppietta di Cannella e rete di Patchaliev per il 6-8, Leiweber accorcia, ma Condemi in meno di 1′ firma la doppietta (un gol su rigore) che porta la Pro Recco sul +3. Il penalty di Ferrero e Giri riportano Brescia a -1, ma Iocchi Gratta a fil di sirena sigla il 9-11.

Nell’ultimo quarto si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due squadre: Granados porta per tre volte gli ospiti sul +3, ma prima Del Basso, e poi due volte Ferrero riportano Brescia a -2. Carnesecchi firma il nuovo +3, ma Del Basso accorcia di nuovo, poi Zalanki chiude il match con il gol del definitivo 13-16.