Pallanuoto, la Pro Recco regola l’Oradea in Champions League e resta a punteggio pieno

La Pro Recco soffre nella prima parte di gara, poi regola i romeni dell’Oradea, sconfitti per 15-10 nella seconda giornata della prima fase della Champions League 2026-2027 di pallanuoto e resta in testa a punteggio pieno nel Girone B assieme ai serbi del Radnicki, mentre i romeni sono ancora a quota zero assieme al Brescia. Cinque gol di Granados e quattro reti di Zalanki trascinano i liguri.

Nel primo quarto Buric porta subito in vantaggio la Pro Recco, ma i romeni reagiscono immediatamente e ribaltano il punteggio con un break di tre reti. I liguri con Zalanki e Granados ritrovano la parità, ma gli ospiti tornano a condurre sul 3-4.

Nella seconda frazione i romeni tornano al massimo vantaggio sul 3-5, ma poi arriva il break della Pro Recco, che ribalta l’andamento del match con le reti di Granados, Iocchi Gratta e Mladossich. Nuovo pareggio dei romeni, ma Zalanki restituisce il vantaggio ai padroni di casa sul 7-6 a metà gara.

Nel terzo periodo la Pro Recco spacca definitivamente il match con altri due gol di Zalanki che danno il +3 ai liguri. Per tre volte i romeni tornano a -2, ma in tutte le occasioni i liguri ribattono colpo su colpo, e con le reti di Granados, Mladossich ed ancora Granados, arrivano all’ultimo intervallo sul 12-9.

Nell’ultimo quarto i padroni di casa dilagano con i gol di Irving e Granados, che portano i liguri sul +5, chiudendo la partita. I romeni tornano al gol dopo un lungo digiuno, ma non hanno la forza di riaprire la contesa, mentre la rete di Irving chiude il match sul definitivo 15-10.