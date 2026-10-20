Pallanuoto
Pallanuoto, il Settebello vince in amichevole: piegata di misura la Spagna a Napoli
Il Settebello vince in amichevole contro la Spagna: a Napoli la Nazionale italiana di pallanuoto maschile si impone sugli iberici di misura, spuntandola per 12-11 nell’incontro tra due selezioni che stanno iniziando la preparazione in vista della Division I della World Cup.
Nel primo quarto l’Italia trova subito il break con Condemi e Mladossich, ma la Spagna rientra con le marcature di Daura e Carrio. Il Settebello torna sul +2 con le reti in successione di Cassia, ma gli iberici accorciano ancora con Biel, che sigla la rete del 4-3.
Nella seconda frazione gli azzurri danno una spallata al match, allungando ancora: Bruni riconsegna il +2 all’Italia, mentre Ferrero, su rigore, dà il massimo vantaggio al Settebello, portandolo sul +3. La Spagna accorcia con Tahull, ma Bruni, in superiorità sigla il 7-4 con cui si arriva a metà gara.
Nel terzo periodo l’Italia raggiunge il massimo vantaggio volando sul +5 con le reti di Ferrero e Cassia, ma gli iberici rientrano prepotentemente in partita con tre reti in rapida successione, grazie alla doppietta di Valls inframmezzata dal gol di Cabanas. Il Settebello torna in gol con Ferrero per il 10-7 all’ultimo intervallo.
Nell’ultimo quarto la Spagna torna pericolosamente a -1 con le due reti consecutive di Biel, ma Cassia riporta a distanza di sicurezza gli azzurri. Gli iberici col rigore di Biel torna a -1, ma il gol in superiorità di Condemi ricaccia indietro gli spagnoli. Il rigore di Biel vale il 12-11, ma nel finale di partita il punteggio non cambia più.
TABELLINO
Italia-Spagna 12-11
Italia: M. Del Lungo , F. Cassia 4, S. Guerrato , T. Gianazza , D. Occhione , A. Patchaliev , F. Ferrero 3, A. Gullotta , A. Condemi , L. Bruni 2, F. Condemi 2, A. Carnesecchi , L. Izzo , A. Balzarini , A. Mladossich 1. All. Alessandro Campagna.
Spagna: U. Aguirre Rubio , J. Bustos Sanchez , A. Granados Ortega , M. Valls Ferrer 2, M. De Toro Dominguez , B. Gomila Faiges , P. Daura Gomez 1, S. Cabanas Pegado 1, R. Tahull I Compte 1, A. Sabadell Porcar , U. Biel Lara 5, A. Bustos Sanchez , E. Lorrio Bejar , T. Carrio Mandolini 1, R. Valera Calatrava . All. Martin Lozano David.
Arbitri: Petronilli, Guarracino.
Note – Parziali: 4-3, 3-1, 3-3, 2-4. Usciti per limite di falli Occhione (ITA) nel terzo tempo, Guerrato (ITA) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 8/13 + un rigore e Spagna 5/16 + 2 rigori. Inizia in porta per la Spagna Lorrio; nel secondo tempo Aguirre dal primo minuto. Spettatori circa 1000.