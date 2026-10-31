Pallanuoto, il Brescia resta solo in vetta alla Serie A1. Pro Recco e Savona inseguono

La quinta giornata della stagione regolare della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto maschile vede proseguire la corsa solitaria in testa alla classifica in solitaria con 15 punti del Brescia, anche se Pro Recco e Savona inseguono a -3 con una partita da recuperare, e dunque sono a loro volta a punteggio pieno. I campioni d’Italia potranno agganciare la vetta già lunedì 2 novembre nel recupero in casa dell’Ortigia.

La capolista AN Brescia passa di misura in casa della Pallanuoto Trieste, sconfitta a domicilio col minimo scarto sul punteggio di 10-11, mentre restano in scia ai lombardi con due vittorie esterne sia la Pro Recco, corsara in casa del Posillipo per 10-14, sia la Rari Nantes Savona, che domina in casa dell’Olympic Roma, battuta per 10-14.

Salgono a quota 9 l’Ortigia, che piega il Chiavari Nuoto per 11-9, e la Lazio Nuoto, che regola la Canottieri Napoli con lo score di 14-12, mentre si porta a quota 4 la Roma Vis Nova, che passa di misura in casa del Telimar, battuto per 13-14, infine centra il primo successo stagionale il Quinto, che liquida la De Akker per 15-7.

SERIE A1 PALLANUOTO 2026-2027

Risultati 5ª giornata

CC Ortigia 1928-Chiavari Nuoto 11-9

Telimar-Roma Vis Nova Pallanuoto 13-14

Training Academy Olympic Roma-RN Savona 9-16

Pallanuoto Trieste-AN Brescia Team 10-11

Iren Genova Quinto-De Akker Bologna 15-7

CN Posillipo-Pro Recco Waterpolo 10-14

SS Lazio Nuoto-AC Group Canottieri Napoli 14-12

Classifica dopo la 5ª giornata

AN Brescia 15

Pro Recco Waterpolo* 12

RN Savona* 12

CC Ortigia 1928* 9

Pallanuoto Trieste 9

SS Lazio Nuoto 9

CC Napoli* 6

CN Posillipo 6

Chiavari Nuoto 5

Roma Vis Nova Pallanuoto 4

Iren Genova Quinto* 3

De Akker Bologna 3

Training Academy Olympic Roma 3

Telimar* 0

* = una partita in meno