Pallanuoto

Pallanuoto, i migliori italiani della terza giornata di A1. Tornado Del Basso a Palermo. Manzi decisivo a Roma

Andrea Addezio

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14 minuti fa

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Edoardo Manzi / Carlo Di Santo

La terza giornata di andata del campionato di Serie A1 maschile si conclude, in attesa del recupero della Pro Recco, con l’AN Brescia al comando solitario della classifica. I giocatori italiani, nella settimana che inizia con il debutto stagionale, del Settebello, continuano a essere protagonisti. Del Basso sciorina tutto il suo repertorio nel blitz dell’AN Brescia in casa del Telimar. La debordante ripresa di Manzi è decisiva nella vittoria del Circolo Canottieri Napoli a Roma contro la Training Academy Olympic Roma.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA TERZA GIORNATA DI SERIE A1

Del Basso
Dai due metri con le giocate al centro o dall’esterno grazie alla sua conclusione dirompente non fa differenza. Il giocatore salernitano ha ormai completato la sua trasformazione in universale di assoluto valore e a Palermo diventa decisivo con sei centri.

Manzi
Si accende, come i grandi campioni, nel momento chiave della sfida e per gli avversari sono guai. Segna quattro gol in sedici minuti e prende letteralmente per mano la squadra nel vittorioso colpaccio in casa dei capitolini.

Cora
Tra i più giovani della squadra, sfodera una grinta fuori dal comune e lotta con il coltello tra i denti su ogni pallone. Nel momento topico della contesa esibisse la freddezza del veterano e segna tre gol dall’elevato peso specifico per il successo dei suoi.

Balzarini
Ha iniziato la sua esperienza partenopea con le marce alte e la prova offerta contro la De Akker ne conferma le notevoli potenzialità. Ha qualità di tiro davvero notevoli e lo ribadisce con il poker calato nel netto successo contro la truppa allenata da Mistrangelo.

Marziali
Lotta da gladiatore nel cuore dell’area ligure e impone la sua legge. Aiuta la squadra a dare profondità al gioco e mette a dura prova i marcatori rivali conquistando espulsioni in serie.

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