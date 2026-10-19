Pallanuoto, i migliori italiani della terza giornata di A1. Tornado Del Basso a Palermo. Manzi decisivo a Roma

La terza giornata di andata del campionato di Serie A1 maschile si conclude, in attesa del recupero della Pro Recco, con l’AN Brescia al comando solitario della classifica. I giocatori italiani, nella settimana che inizia con il debutto stagionale, del Settebello, continuano a essere protagonisti. Del Basso sciorina tutto il suo repertorio nel blitz dell’AN Brescia in casa del Telimar. La debordante ripresa di Manzi è decisiva nella vittoria del Circolo Canottieri Napoli a Roma contro la Training Academy Olympic Roma.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA TERZA GIORNATA DI SERIE A1

Del Basso

Dai due metri con le giocate al centro o dall’esterno grazie alla sua conclusione dirompente non fa differenza. Il giocatore salernitano ha ormai completato la sua trasformazione in universale di assoluto valore e a Palermo diventa decisivo con sei centri.

Manzi

Si accende, come i grandi campioni, nel momento chiave della sfida e per gli avversari sono guai. Segna quattro gol in sedici minuti e prende letteralmente per mano la squadra nel vittorioso colpaccio in casa dei capitolini.

Cora

Tra i più giovani della squadra, sfodera una grinta fuori dal comune e lotta con il coltello tra i denti su ogni pallone. Nel momento topico della contesa esibisse la freddezza del veterano e segna tre gol dall’elevato peso specifico per il successo dei suoi.

Balzarini

Ha iniziato la sua esperienza partenopea con le marce alte e la prova offerta contro la De Akker ne conferma le notevoli potenzialità. Ha qualità di tiro davvero notevoli e lo ribadisce con il poker calato nel netto successo contro la truppa allenata da Mistrangelo.

Marziali

Lotta da gladiatore nel cuore dell’area ligure e impone la sua legge. Aiuta la squadra a dare profondità al gioco e mette a dura prova i marcatori rivali conquistando espulsioni in serie.