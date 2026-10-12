Pallanuoto, i migliori italiani della seconda giornata di A1. De Simone e Confuorto brillano nei successi di Brescia e Canottieri

La seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile, turno che sarà completato dal posticipo di mercoledì RN Savona-CN Posillipo, regala gol a grappoli. Il giovane Antonio De Simone, galvanizzato dalla prima convocazione di Campagna, trascina l’AN Brescia al successo con l’Ortigia. Gianluca Confuorto si conferma bomber di razza e spinge il C.C. Napoli al vittorioso esordio nel torneo.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA SECONDA GIORNATA DI SERIE A1

De Simone

La convocazione di Sandro Campagna per il raduno collegiale del Settebello lo esalta ulteriormente. All’esordio casalingo in campionato entra in acqua con il piglio delle grandi occasioni, sciorina tutto il suo repertorio e, con sei gol, trascina l’AN Brescia alla vittoria.

Confuorto

Il Circolo Canottieri Napoli ha rinforzato la squadra in sede di mercato. Le sorti dei giallorossi non possono però prescindere dalle prestazioni del bomber che al debutto in campionato scalda subito il braccio. Il titolare della calottina numero cinque mette a segno sei reti e guida la rimonta dei suoi sulla Roma Vis Nova.

Puccio

Al debutto stagionale prende letteralmente per mano la squadra. Non solo è il miglior marcatore dei suoi con una cinquina, ma quando il veterano Figari esce dall’acqua diventa l’autentico leader della squadra, l’uomo a cui i compagni si affidano nei momenti caldi.

Carnesecchi-Di Corato

Nell’esordio casalingo contro la neopromossa Chiavari, Sandro Sukno inserisce nei quindici a referto i due giovani. Entrambi rispondono presente alla chiamata del proprio allenatore e contribuiscono alla goleada dei detentori del titolo tricolore.