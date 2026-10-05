Pallanuoto
Pallanuoto, i migliori italiani della prima giornata di A1: Damonte e Torrisi trascinano PN Trieste e C.C. Ortigia
Nella prima giornata del girone di andata della regular season del campionato di Serie A1 recitano un ruolo da assoluti protagonisti. Il mancino Luca Damonte è il trascinatore della Pallanuoto Trieste nella vittoria interna contro la Training Academy Olympic Roma. Riccardo Torrisi svolge un ruolo chiave nel successo del Circolo Canottieri Ortigia.
I MIGLIORI ITALIANI DELLA PRIMA GIORNATA DI SERIE A1
Damonte (Pallanuoto Trieste)
Al debutto con la nuova calottina sfodera una prova maiuscola, segna cinque gol, costruisce gioco e dispensa assist. Classe ed esperienza al servizio del progetto tecnico di Molina
Torrisi (Circolo Canottieri Ortigia)
Mattatore di giornata con una cinquina. Apre le ostilità e nel momento in cui la De Akker tenta il rientro mette altri due centri e indirizza la rinnovata Ortigia di Koljanin verso il successo.
Ferrero (AN Brescia)
La squadra è in emergenza per le diverse squalifiche. Il numero cinque veste i panni del leader, firma un poker e guida i suoi alla vittoria.
Chiavaccini (Chiavari Nuoto)
Il capitano dei liguri, all’esordio in massima serie, gioca con personalità, non si sottrae dalle responsabilità e trascina la squadra a giocarsela alla pari con i quotati rivali.
Mattiello (Circolo Nautico Posillipo)
Si dà un gran da fare in fase difensiva recuperando diversi palloni. In attacco timbra l’11-8 con una deliziosa parabola che finisce all’incrocio dei pali piegando definitivamente la resistenza di una Lazio mai doma.