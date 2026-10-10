Pallanuoto femminile, SIS Roma dominante in Serie A1. Gioiscono ai rigori Sori e Lazio

Si apre la seconda giornata della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto femminile, che si completerà con i posticipi di mercoledì 14 ottobre: nei match odierni dilaga la SIS Roma, che si porta momentaneamente sola in vetta alla classifica a punteggio pieno. Vincono ai rigori, invece, Sori e Lazio Nuoto.

Domina la SIS Roma, che liquida la Vela Nuovo Ancona con il netto score di 29-6 e resta a punteggio pieno, mentre le ospiti restano ferme a zero sul fondo della classifica. Le capitoline indirizzano il match già nel primo quarto, chiuso sul 6-1, ma dilagano nella seconda frazione arrivando sul 16-3 a metà gara. Nella terza frazione le padrone di casa continuano a macinare gioco, portandosi sul 22-5, continuando a far dilatare il gap nell’ultimo quarto, chiuso sul definitivo 29-6.

La Sori Pool Beach centra la prima vittoria piegando la Plebiscito Padova per 16-15, dopo il 12-12 dei tempi regolamentari e sale a quota 2 in classifica, mentre le patavine sono momentaneamente seconde con 4. Nel primo quarto le ospiti partono meglio e chiudono sull’1-3, ma nella seconda frazione le padrone di casa accorciano sul 3-4. Nel terzo periodo le venete tornano ad allungare fino al 4-8, ma nell’ultimo quarto il Sori dà fondo a tutte le proprie energie e trova l’aggancio sul 12-12, trascinando la contesa ai rigori, dove Lombella sigla la rete decisiva.

Prima affermazione stagionale anche per la Lazio Nuoto, che piega il Bogliasco 1951 per 11-9 ai tiri di rigore dopo il 7-7 dei tempi regolamentari, salendo a quota 2 in classifica, mentre le liguri incassano il primo punto. Nel primo quarto le due squadre si equivalgono e chiudono sul 2-2, poi nel secondo periodo sono le padrone di casa a portarsi in vantaggio, arrivando all’intervallo lungo sul 4-3. Nella terza frazione le laziali difendono il minimo vantaggio e chiudono sul 6-5, ma nell’ultimo quarto le ospiti hanno la forza di trovare il pareggio sul 7-7. Si va ai rigori, dove le due parate di Acerbotti regalano la vittoria alla Lazio.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2026-2027

Risultati 2ª giornata

Sabato 10 ottobre

Sori Pool Beach-CS Plebiscito Padova 16-15 dtr (12-12)

SS Lazio Nuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 11-9 dtr (7-7)

SIS Roma-Vela Nuoto Ancona 29-6

Mercoledì 14 ottobre

20:00 Pallanuoto Trieste-L’Ekipe Orizzonte

20:00 Rapallo Pallanuoto-Nautilus Civitavecchia

Classifica

SIS Roma 6

Plebiscito Padova 4

Pallanuoto Trieste* 3

L’Ekipe Orizzonte* 3

Rapallo Pallanuoto* 3

Sori Pool Beach 2

SS Lazio Nuoto 2

AGN Energia Bogliasco 1951 1

Vela N. Ancona 0

Nautilus Civitavecchia* 0

* = una partita in meno