Pallanuoto femminile, l’Olympiacos vince la Supercoppa Europea: annichilito il Catalunya

Ad Atene, in Grecia, le padrone di casa dell’Olympiacos, detentrici della Champions League, conquistano anche la Supercoppa Europea 2026 di pallanuoto femminile: annichilite le spagnole del Catalunya, vincitrici dell’ultima Euro Cup, sconfitte con il netto score di 18-4.

Il punteggio resta in equilibrio per metà gara: nel primo quarto Santa ed Andrews portano le greche sul 2-0, ma le catalane accorciano con Houghton, prima che Santa sigli il 3-1. Nella seconda frazione Plevritou riporta le elleniche sul +3, ma Pineda Parera ristabilisce le distanze firmando il 4-2 con cui si arriva a metà gara.

Nella seconda parte di gara il dominio delle elleniche è schiacciante: le greche volano con il parziale di 4-0 firmato da Saltamanika, Myriokefalitaki, Hajdu e Ninou, poi la rete di Houghton spezza la serie dell’Olympiacos, ma non scuole il Catalunya, che subisce ancora i gol di Santa, Siouti e Plevritou. A fil di sirena Houghton firma l’11-4.

Nell’ultimo quarto, però, il Catalunya non firma più e l’Olympiacos dilaga in maniera definitiva: si susseguono le reti di Koureta, Tricha, ancora Koureta, Andrews con due gol consecutivi, Plevritou e Myriokefalitaki, che portano lo score sul definitivo 18-4.