Pallanuoto
Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte espugna Rapallo e resta sola in testa alla Serie A1
Turno infrasettimanale per la Serie A1 2026-2027 di pallanuoto femminile: la quarta giornata della regular season porta in dote la vetta solitaria de L’Ekipe Orizzonte, che nel big match di giornata espugna Rapallo per 8-16 e stacca le liguri, restando capolista solitaria a punteggio pieno.
Le liguri, invece, vengono agganciate al secondo posto a quota 9 dalla SIS Roma, che domina il derby capitolino giocato in casa della Lazio Nuoto, vinto per 9-21, e dalla Pallanuoto Trieste, che porta a casa comodamente la sfida contro il Bogliasco 1951, sconfitto per 19-7.
Quinto posto solitario a quota 8 per la Sori Pool Beach, che doppia la malcapitata Vela Nuoto Ancona, sconfitta con lo score di 24-12, mentre resta al sesto posto, pur salendo a quota 7, la Plebiscito Padova, che espugna la vasca della Nautilus Civitavecchia con il punteggio di 11-18.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2026-2027
Risultati 4a giornata – Mercoledì 21 ottobre
Sori Pool Beach-Vela Nuoto Ancona 24-12
SS Lazio Nuoto-SIS Roma 9-21
Nautilus Civitavecchia-CS Plebiscito Padova 11-18
Pallanuoto Trieste-AGN Energia Bogliasco 1951 19-7
Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte 8-16
Classifica dopo la 4a giornata
L’Ekipe Orizzonte 12
SIS Roma 9
Rapallo Pallanuoto 9
Pallanuoto Trieste 9
Sori Pool Beach 8
CS Plebiscito Padova 7
Vela Nuoto Ancona 3
SS Lazio Nuoto 2
AGN Energia Bogliasco 1951 1
Nautilus Civitavecchia 0