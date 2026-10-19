Pallanuoto femminile, le migliori italiane della terza giornata di A1. Bianconi show a Ostia. Giustini illumina Trieste

La terza giornata del campionato di Serie A1 femminile registra il blitz del Rapallo a Ostia nello scontro diretto con la SIS Roma. Le liguri guidano a punteggio pieno insieme all’Orizzonte contro cui giocheranno nel turno infrasettimanale. Al Polo Natatorio di Ostia la scatenata Roberta Bianconi mette in scena un autentico show e prende per mano la sua squadra. Nella vittoria esterna della Pallanuoto Trieste a Padova Giustini illumina la squadra con una prova di spessore.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA TERZA GIORNATA DI SERIE A1

Bianconi

Nel primo big match dell’anno il capitano sale in cattedra e sfodera tutto il suo straordinario repertorio. Roberta è il top scorer del match con sei reti e si rivela un autentico incubo per la difesa capitolina. Lo scontro diretto con l’Ekipe di mercoledì potrà dire qualcosa in più sulla forza delle liguri.

Giustini

La Pallanuoto Trieste entra in acqua con il piglio delle grandi occasioni e la voglia di dimenticare il beffardo ko incassato nel recupero della seconda giornata con l’Ekipe. Sofia sale in cattedra, timbra il poker e insieme alla compagna McDowall trascina la squadra alla goleada contro il Plebiscito Padova.

Mantellato

L’impegno sulla carta è agevole. Le etnee, nonostante la rinuncia a qualche titolare tenuta a riposo, non sottovalutano la partita e chiudono i conti grazie al 6-1 del primo parziale. L’italobrasiliana sblocca il risultato grazie alla bella giocata al centro con cui si procura il rigore poi trasformato con glaciale freddezza per l’1-0. Continua a spingere e conclude la sua prova con quattro centri e un segnale di una crescita visibile.

Bartocci

La Vela Ancona conquista i primi fondamentali punti nel torneo grazie al 10-9 con cui supera la ripescata Lazio Nuoto. Bartocci prende per mano le sue compagne, sigla un poker e firma la rete del successo trasformando il rigore decisivo a poco più di un minuto dal termine.