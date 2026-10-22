Pallanuoto femminile, le migliori italiane della quarta giornata di A1. Bettini illumina l’Orizzonte. Ranalli straripa nel derby

L’Ekipe Orizzonte travolge il Rapallo a domicilio nello scontro diretto grazie alla combinazione perfetta tra una difesa granitica e un attacco micidiale e conquista il primato solitario della classifica. Dafne Bettini è l’autentica trascinatrice delle etnee, mentre nel derby contro la Lazio Ranalli si abbatte sulle biancocelesti come un uragano.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA QUARTA GIORNATA DI SERIE A1

Bettini

Segna quattro reti grazie alle quali conquista il titolo di top scorer di giornata. La sua serata è stratosferica: offre una prova totale nella quale sforna assist a ripetizione per le compagne.

Ranalli

Palesa la voglia di riscattare il beffardo ko contro il Rapallo fin dalle prime battute. Sfodera tutto il suo repertorio da attaccante di razza bersagliando la Lazio da tutte le posizioni e chiude la sua serata con otto reti all’attivo.

Gallettini

Nel Sori rivelazione brilla la stella della giovanissima nel giro delle nazionali azzurre. Matilde conquista il titolo di top scorer del match con una cinquina: sue le prime due reti e l’ultima del 24-12 con cui le liguri travolgono la Vela Ancona.

Cocchiere

Nella serata in cui la sua compagna conquista il centro della scena, il capitano riesce a lasciare la sua firma. Cocchiere rappresenta un riferimento costante per lo sviluppo del gioco della sua squadra ai due metri e chiude la sua gara con tre reti.