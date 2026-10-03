Pallanuoto
Pallanuoto femminile, esordio vincente per L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma in Serie A1
Si apre la regular season della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto femminile: nella prima giornata arrivano, per le cinque squadre destinate a contendersi per tutta la stagione i quattro posti nelle semifinali play-off, altrettante vittorie molto nette nel punteggio.
A Lavagna il Bogliasco 1951 cede alla SIS Roma per 8-25: le capitoline indirizzano la gara con lo 0-5 del primo parziale, poi controllano agevolmente la gara nonostante una timida reazione delle padrone di casa nella seconda frazione. Alla fine sono 6 i gol di Ranalli e 5 di Kudella.
Alla Nesima di Catania le campionesse d’Italia de L’Ekipe Orizzonte liquidano la neopromossa Sori con lo score di 21-7: dopo la prima rete delle ospiti le etnee chiudono la partita con un parziale di 11-0 che segna il match in maniera definitiva. Quattro reti di Cassarà, triplette per Bettini e Marletta.
Vince tra le mura amiche anche il Plebiscito Padova, che regola la Lazio Nuoto, ripescata a pochi giorni dall’inizio del campionato, per 15-7: la sfida resta in equilibrio per un quarto, con la prima frazione che finisce sul 4-4, poi le patavine dominano la sfida, anche grazie alle 5 reti di Milicevic.
L’altra neopromossa, la Vela Nuoto Ancona, cede il passo in casa al Rapallo, che si impone per 7-20: le liguri sono sempre in controllo del match, anche grazie alla bella prestazione di Bacelle, che segna 6 gol, ma arrivano anche le triplette di Galardi e Bianconi.
Al Centro Federale di Viterbo la Nautilus Civitavecchia viene annichilita dalla Pallanuoto Trieste, che passa con il netto score di 9-32: giuliane sempre avanti nel punteggio, anche se la top scorer del match è Ilic, che prova a tenere a galla le padrone di casa con 6 reti, mentre per le alabardate ci sono i 5 gol di De Vries.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2026-2027
Risultati 1a giornata
AGN Energia Bogliasco 1951-SIS Roma 8-25
L’Ekipe Orizzonte-Sori Pool Beach 21-7
CS Plebiscito Padova-SS Lazio Nuoto 15-7
Vela Nuoto Ancona-Rapallo Pallanuoto 7-20
Nautilus Civitavecchia-Pallanuoto Trieste 9-32
Classifica dopo la 1a giornata
L’EKIPE ORIZZONTE 3
RAPALLO PALLANUOTO 3
CS PLEBISCITO PD 3
PALLANUOTO TRIESTE 3
SIS ROMA 3
AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 0
SORI POOL BEACH 0
VELA NUOTO ANCONA 0
SS LAZIO NUOTO 0
NAUTILUS CIVITAVECCHIA 0