Pallanuoto, Champions League femminile. Sorteggiati i gironi della prima fase

Le fasi preliminari sono state definitivamente archiviate e con il sorteggio effettuato a Zagabria la massima competizione continentale per club in campo femminile entra nel vivo. L’Italia si presenta ai nastri di partenza dello Stage Group di Champions League femminile con quattro formazioni dopo il buon esito del qualification round per Pallanuoto Trieste e Rapallo Pallanuoto.

Sembra difficile ipotizzare di poter puntare alla vittoria vista la considerevole distanza nei confronti di alcune corazzate del panorama internazionale, ma sembrano esserci tutte le condizioni per provare a ben figurare e centrare almeno uno o due pass per l’ingresso tra le prime otto.

Nel girone B l’ambiziosa Pallanuoto Trieste, reduce dal vittorioso girone di Berlino e alla prima storica partecipazione nella fase a gironi della Champions, affronterà le spagnole del Sant Andreu e del Catalunya e la formazione greca del Vouliagmeni.

Nel gruppo C l’Ekipe Orizzonte Catania inizierà l’ennesimo assalto continentale contro l’Olympiacos detentore del titolo e recente dominatore della Supercoppa Europea, contro l’altra formazione greca dell’Ethnikos e contro le spagnole del CN Terrassa.

L’urna croata ha invece riservato un derby fratricida tra la SIS Roma e il Rapallo Pallanuoto. A completare il girone D saranno le spagnole del Sabadell e le sempre temibili ungheresi del Ferencvaros. Doveroso ricordare che, al termine della prima fase, le prime due di ciascun raggruppamento approderanno ai quarti di finale.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE 2026 I GIRONI DELLO STAGE GROUP

Girone A: ZV De Zaan (NED), C.N. Mataró (ESP), UVSE (HUN), BVSC Manna ABC (HUN)

Girone B: Pallanuoto Trieste, CN Sant Andreu (ESP), Eplus CN Catalunya (ESP), Vouliagmeni NC (GRE)

Girone C: Olympiacos SFP (GRE), CN Terrassa (ESP), Ethnikos OFPF (GRE), L’Ekipe Orizzonte

Girone D: Astralpool CN Sabadell (ESP), SIS Roma, Rapallo Pallanuoto, FTC Telekom (HUN)