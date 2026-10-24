Pallanuoto
Pallanuoto, Brescia in vetta alla Serie A1. Pro Recco e Savona tengono il passo
Si completa la quarta giornata della stagione regolare della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto maschile, che vede in testa alla classifica in solitaria con 12 punti il Brescia, anche se Pro Recco e Savona inseguono a -3 con una partita da recuperare e dunque sono a loro volta a punteggio pieno.
Il Brescia supera il Posillipo per 15-10 e continua la propria cavalcata al comando del massimo campionato, tenendo a -3 la Pro Recco, che liquida il fanalino di coda Telimar con il netto punteggio di 24-5, ed il Savona, che che piega nel derby ligure il Quinto per 17-13.
L’Ortigia vince a 5″ dalla sirena la sfida in casa della Roma Vis Nova, sconfitta per 17-18, ed aggancia il Napoli, che cede in casa al Chiavari, corsaro per 11-12, infine il derby capitolino va alla Lazio Nuoto, che a 41″ dal termine piega l’Olympic Roma con lo score di 12-11.
SERIE A1 PALLANUOTO 2026-2027
Risultati 4ª giornata
Martedì 20 ottobre
De Akker-Pallanuoto Trieste 10-11
Sabato 24 ottobre
AC Group Canottieri Napoli-Chiavari Nuoto 11-12
RN Savona-Iren Genova Quinto 17-13
Roma Vis Nova Pallanuoto-CC Ortigia 1928 17-18
AN Brescia Team-CN Posillipo 15-10
Pro Recco Waterpolo-Telimar 24-5
SS Lazio Nuoto-Training Academy Olympic Roma 12-11
Classifica dopo la 4ª giornata
AN Brescia 12
Pro Recco Waterpolo* 9
RN Savona* 9
Pallanuoto Trieste 9
CC Napoli* 6
CC Ortigia 1928* 6
CN Posillipo 6
SS Lazio Nuoto 6
Chiavari Nuoto 5
De Akker Bologna 3
Training Academy Olympic Roma 3
Roma Vis Nova Pallanuoto 1
Iren Genova Quinto* 0
Telimar* 0
* = una partita in meno