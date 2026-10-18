Pallamano, Serie A1: Erice e Salerno pareggiano, Cassano Magnago e Brixen in vantaggio

Finisce con un pareggio il big match della quinta giornata di Serie A1 2026/27 tra Jomi Salerno e AC Life Style Erice. Le assolute protagoniste dell’ultimo campionato hanno regalato spettacolo, un lungo duello che si è concluso sul 24 pari.

Le Arpie hanno primeggiato nei trenta minuti iniziali, la rete di vantaggio non è però stata sufficiente alla ripresa. Le detentrici della Coppa Italia, spinte dal pubblico di casa, hanno controllato le avversarie nei minuti seguenti riuscendo a scongiurare una significativa sconfitta.

Salerno deve recuperare a differenza di Erice una partita, persa nelle scorse settimane in seguito agli impegni in European Cup. La realtà campana, in attesa di sfidare nuovamente Erice a dicembre in Supercoppa, è comunque alle spalle di Cassano Magnago e Brixen Südtirol, provvisoriamente leader della serie tricolore.

Le due squadre non hanno commesso errori nei propri duelli contro Securfox Ariosto Ferrara (28-38) e Sirio Toyota Teramo (39-26). Successi nel weekend anche per Casalgrande Padana contro Leno (21-22) e per Germancar Nuoro sul campo del Alì-Best Espresso Mestrino (23-24).

Menzione finale per Conversano che trionfa per 1 solo punto (24-23) contro Cellini Padova e per Trapani che non ha avuto particolari problemi a vincere davanti ai propri tifosi contro Mezzocorona (24-29).

I RISULTATI DEL WEEKEND

Conversano – Cellini Padova 24-23

Alì-Best Espresso Mestrino – Germancar Nuoro 23-24

Mezzocorona – Trapani 24-29

Securfox Ariosto Ferrara – Cassano Magnago 28-38

Leno – Casalgrande Padana 21-22

Jomi Salerno – AC Life Style Erice 24-24

Brixen Südtirol – Sirio Toyota Teramo 39-26

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Cassano Magnago 10, Brixen Südtirol 10 pti, AC Life Style Erice 9, Jomi Salerno 7*, Sirio Toyota Teramo 6*, Trapani 6, Casalgrande Padana 6, Leno 4, Conversano 4, Germancar Nuoro 4, Alì-Best Espresso Mestrino 1, Securfox Ariosto Ferrara 1, Mezzocorona 0, Padova 0

*una partita in meno