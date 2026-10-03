Pallamano, Serie A1: Erice e Cassano Magnago restano in scia a Salerno

Dopo la pausa Nazionale, la Serie A1 2026/27 riprende con la terza giornata. Tutte le squadre sono scese in campo nelle ultime ore, mentre Jomi Salerno contro ha anticipato il proprio incontro per competere in European Cup.

Le campane ha battuto Germancar Nuoro per 32-28 negli scorsi giorni rispettando senza problemi il favore del pronostico. Gli impegni continentali limitano anche Brixen Südtirol, il duello con Casalgrande Padana verrà però recuperato il prossimo 14 ottobre.

Trionfo annunciato anche per AC Life Style Erice, le campionesse in carica hanno fatto la differenza contro Conversano. Le siciliane restano così come le ragazze dirette da Adrian Chirut a pieni punti dopo il terzo acuto dell’anno per 23-29.

Cassano Magnago svetta per 26-29 contro Leno in una giornata che ha premiato anche Sirio Toyota Teramo e Trapani, rispettivamente nei confronti di Mezzocorona (21-33) e Cellini Padova (21-31). Un punto a testa invece per Securfox Ariosto Ferrara e Alì-Best Espresso Mestrino, le dure realtà citate hanno pareggiato 33 pari.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Jomi Salerno – Germancar Nuoro – 32-28

Conversano – AC Life Style Erice – 23-29

Cellini Padova – Trapani 21-31

Leno – Cassano Magnago 26-29

Mezzocorona – Sirio Toyota Teramo 21-33

Alì-Best Espresso Mestrino – Securfox Ariosto Ferrara 33-33

Anticipo / 29 settembre – Jomi Salerno – Germancar Nuoro – 32-28

Rimandata / 14 ottobre – Brixen Südtirol – Casalgrande Padana