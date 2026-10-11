Pallamano, Serie A1: Erice e Cassano Magnago a segno, Brixen non sbaglia

AC Life Style Erice e Cassano Magnago condividono il primato assoluto dopo la quarta giornata di Serie A1. Brixen e Salerno inseguono in attesa delle rispettive partite che si svolgeranno contro Teramo (3 novembre).

Le campionesse italiane hanno regolato Mezzocorona per 43-15, mentre Cassano Magnago si è imposta nei confronti di Cellini Padova in 33-21.

Trapani svetta nel finale ed ottiene due punti importanti contro Conversano, il divario al suono della sirena finale è stato di solo 1 punto (30-29). Festeggia anche Leno e Casalgrande Padana, rispettivamente a segno contro Securfox Ariosto Ferrara (25-31) e Alì-Best Espresso Mestrino (35-27).

Brixen Südtirol fatica contro Nuoro, le altoatesine riescono a neutralizzare le sarde per 23-27. La compagine di Bressanone deve recuperare il match della terza giornata contro Casalgrande Padana vista la concomitanza con alcuni impegni continentali.